Карантин проти котиків: у Києві закрили "пухнасту" виставку
У Києві 15 листопада поліцейські закрили виставку котів. Причиною став карантин вихідного дня, який діятиме до 00:00 16 листопада.
Поліцейські виписали порушникам протокол. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ оперативний".
Зауважте Поліція показала момент штурму ресторану "Гавана" в Києві: відео
Під час заходу відвідувачі могли ближче познайомитися з котами різних порід, а також дізнатися більше про догляд за пухнастими.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, вартість квитка на "котяче шоу" становила 150 гривень.
У Києві закрили виставку котів: дивіться відео
Що відомо про карантин вихідного дня
- Локдаун вихідного дня стартував 14 листопада. Він діятиме щотижня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- Однак низка міст відмовляється виконувати правила карантину.
- Українські підприємці масово протестують проти карантину вихідного дня. Вони переконані, що це знищить бізнес.
- Вже за добу 14 листопада в Україні зафіксували понад 1000 порушень.
Поділитися новиною