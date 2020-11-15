У Києві 15 листопада поліцейські закрили виставку котів. Причиною став карантин вихідного дня, який діятиме до 00:00 16 листопада.

Поліцейські виписали порушникам протокол. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ оперативний". Зауважте Поліція показала момент штурму ресторану "Гавана" в Києві: відео Під час заходу відвідувачі могли ближче познайомитися з котами різних порід, а також дізнатися більше про догляд за пухнастими. Як повідомляють місцеві ЗМІ, вартість квитка на "котяче шоу" становила 150 гривень. У Києві закрили виставку котів: дивіться відео Що відомо про карантин вихідного дня Локдаун вихідного дня стартував 14 листопада. Він діятиме щотижня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Однак низка міст відмовляється виконувати правила карантину.

Українські підприємці масово протестують проти карантину вихідного дня. Вони переконані, що це знищить бізнес.

Вже за добу 14 листопада в Україні зафіксували понад 1000 порушень.