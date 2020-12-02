У ЗМІ з'явилася інформація, що карантин планують ввести з 23 грудня по 15 січня. Натомість РНБО заявила, що локдаун в Україні точно введуть, толька вирішується питання, коли саме це станеться.

Що не так з ініціативою уряду про можливий локдаун 23 грудня – 15 січня

Перше. Ситуація повторюється. Відбувається те саме, що і при впровадженні "карантину вихідного дня" (яке вчора Міністерство охорони здоров'я визнало неефективним). Ніхто достеменно не знає – що, коли і як уряд планує закрити.

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Друге. Країна і міста справді знаходяться у непростій ситуації. Епідеміологічній, фінансовій, соціальній. І саме зараз всі зусилля треба скерувати з одного боку – на медичний блок. З іншого – на продумані рішення, які справді можуть зупинити поширення, а не викликати зворотній ефект. А рішення про повний локдаун на кінець грудня – початок січня – за всіма ознаками є саме таким.

Третє. Всі розуміють, що повний локдаун так чи інакше справді є неминучим. Цінність кожного людського життя є пріоритетом. Але цей локдаун має бути підготовлений і узгоджений. Провівши особисто багато консультацій з представникам малого та середнього бізнесу – можна цілком запропонувати інші варіанти локдауну. Наприклад – до 20 грудня, або після 19 січня.

Четверте. Якщо уряд прийме рішення закрити малий та середній бізнесу, то в цифрах для Львова це матиме такий ефект. 90% надходження до загального фонду бюджету Львова – це надходження від ПДФО та Єдиного податку. Розуміючи, що держаний бюджет не має вдосталь коштів на компенсації (будьмо відверті) – це просто створить ще одну проблему. Мінімум 50 тисяч людей лише у Львові цілком можуть опинитись без місця праці. Окрім того, саме з цих коштів зокрема і фінансується медична галузь.

Є два варіанти:

Простіший, але абсурдний – уряд може закрити очі. Прийняти рішення заради рішення. І потім бідкатись, що щось не вишйло. На жаль, так вже було з забороною в'їзду іноземців та "локдауном вихідного дня"

І є другий варіант. Розуміючи, що рішення про локдаун є необхідним, піти складнішим шляхом, але єдиновірним. На мою думку.

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