МІністр культури Олександр Ткаченко заявив про двотижневий карантин на новорічні свята. Через деякий час Президент України Володимир Зеленський презентував програму підтримки в разі посилення обмежень. Попри це, залишається не зрозуміло, чи влада фактично визнала неефективність локдауну вихідного дня.

Викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл, співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар запевнив, що карантин вихідного дня не може спрацювати навіть математично. Адже вірус в середньому має 6 – 7 днів інкубаційного періоду. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Карантин – не засіб боротьби з епідемією

За його словами, не можна говорити, чи спрацював карантин чи ні, враховуючи те, що дані надходять із запізненням 5 – 7 днів. В будь-якому випадку ця інформація не ґрунтується на реальності.

Карантин не є засобом боротьби з епідемією. Він є засобом виграти час, щоб зміцнити систему охорони здоров'я. Це потрібно було робити ще навесні,

– зазначив Пекар.

Повний локдаун може спрацювати

Експерт зауважив, що теоретично повний локдаун на певний період міг би спрацювати, якби була певна мета та фінансування. Натомість новорічний карантин вб'є весь український бізнес, який так чи інакше пов'язаний з кінцевими споживачами.

Зазначимо! Президент України Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги бізнесу, що постраждав під час карантину. Гроші для цього планують взяти з Фонду боротьби з COVID-19.

Фінансова допомога від Зеленського

"Дуже добре, що президент розуміє необхідність підтримки бізнесу. Але для того, щоб обіцяти гроші, потрібно їх мати. Наразі Україна має величезний дефіцит бюджету та повністю провалені маяки з МВФ", – також сказав викладач.

Пильнуючи за тим, щоб якось не зачепити олігархів, президент потрапив у "вилку" (термін в шахах – 24 канал). Як не роби – все одно погано: або повстане народ, оскільки все більше людей втрачають засоби для існування, або повстануть олігархи", – наголосив Пекар.

Він додав, що Україні по кишені програми для бізнесу, якщо вона отримає підтримку міжнародної спільноти.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу