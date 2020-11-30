Виплати підприємцям і найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня (7 – 13 грудня).

Підприємці невдовзі зможуть отримати допомогу

Для цього спершу парламент має ухвалити пакет із 3 президентських законопроєктів для підтримки бізнесу. Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє 24 канал.

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Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроєкти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня – наприклад, у п’ятницю, 4 грудня. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної ради їх підписали,

– зазначив парламентар.

Таким чином, за його словами, з наступного тижня українська влада зможе почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян.

Корнієнко наголосив, важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень. Вже цього тижня уряд має надати інформацію про можливі терміни введення локдауну та назвати конкретні обмеження, які можуть запрацювати в грудні.

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Про яку допомогу підприємцям мовиться