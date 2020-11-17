Після 30 листопада карантин в Україні можуть продовжити, а в якому вигляді він буде – наразі невідомо. Наразі Україна майже повністю перебуває в помаранчевій карантинній зоні. Водночас ніхто червоної зони не скасовував.

Про відмову від адаптивного карантину

Як зауважив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, від кольорових карантинних зон уряд не відмовлявся. На території всієї України ввели помаранчевий режим, бо такими є вимоги об'єктивних цифр. Про це Олег Немічінов заявив у коментарі "РБК-Україна".

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Як пояснив посадовець, до останнього часу залишалося декілька міст і селищ на Херсонщині, які формально були в жовтій зоні. Натомість решта країни була помаранчевою, або ж червоною.

Мотивація, яка була в Міністерства охорони здоров'я – це фізичний розрив ланцюжка захворюваності,

– зауважив міністр Кабінету Міністрів.

За його словами, МОЗ запропонував власний варіант із додатковим карантином вихідного дня. Але без скасування обмежень, які і до того діяли в помаранчевих і червоних зонах.

Про продовження карантину

Немчінов додав, що наразі перспектива продовження карантину існує. Він діє до 30 листопада.

"Треба дивитися, як пройдуть ці три тижні. Якщо ви пригадуєте, як запроваджувалися перші карантинні обмеження, тоді теж ми сподівались на одне, отримали інше. Як і в інших країнах. І насправді багато залежатиме від того, як ми цього карантину будемо дотримуватися",

– наголосив представник уряду.

Щоправда, остаточного дедлайну немає, тобто за потреби уряд його буде продовжувати, скільки знадобиться. За його словами, загалом карантин – це питання до масового вакцинування, коли можна буде повністю розблокувати всі сфери життя.

"Але червоні зони все ж лишаються і вони регулярно оновлюватимуться. Я не бачив, щоб ми від цього відходили. Ми всі живемо в помаранчевій зоні, там де гірші показники – в червоних", – констатував Немчінов.

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Карантин в Україні: що варто знати

Нещодавно в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Крім того, Кабмін запровадив карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу