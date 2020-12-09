Кабінет Міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 28 грудня 2021 року. Водночас впродовж 8 – 24 січня у державі діятимуть ще жорсткіші обмеження.

До 28 лютого в країні діятимуть обмеження помаранчевої зони. Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує 24 канал. Актуально В Україні вводять локдаун: коли та на скільки Загальний карантин триватиме до 28 лютого 2021 року. Жорсткий карантин з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня,

– наголосив міністр. Обмеження помаранчевої зони На концертах, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходах можуть перебувати до 20 людей. Водночас вони повинні дотримуватися дистанції – 1,5 метра.

Виняток становлять спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників.

У музеях, спортзалах та фітнес-центрах кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на половину.

У транспорті кількість місць обмежується сидячими.

Заборонена робота дискотек і нічних клубів.

З 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть лише доставляти їжу, але не приймати відвідувачів.

Заборонена робота закладів розміщення, крім тих, які надають соціальні послуги.

Відстань між столиками у ресторанах має бути не менше ніж 2 метри, за одним столом – не більше 4 людей.

Заборонено відвідувати заклади освіти групами більше ніж по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Зверніть увагу! У період з 8 до 25 січня в Україні буде заборонена робота ресторанів, розважальних закладів, усіх закладів освіти, окрім садочків тощо. Детальніше про нові обмеження – читайте тут.