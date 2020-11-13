Ми негативно сприймаємо нові обмеження та ставимо під сумнів їх результативність, бо вони не ґрунтуються на дослідженнях, та не пояснюють нам, як влада використає цей час для покращення ситуації в медицині!

Карантин вихідного дня: а які конкретні дії уряду?

Для мене очевидно, що при відповіді на питання, що робити, на першому місці мають стояти конкретні кроки в напрямку медицини: по збільшенню кількості місць в лікарнях, придбанню (нарешті через 8 місяців епідемії) необхідних медвиробів, по збільшенню тестування та пришвидшенню часу отримання результату. Плюс відстежування контактів, контроль за належною самоізоляцією. Це речі організаційні. Я не лікар, але впевнена, що епідеміологи можуть додати багато інших пунктів.

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Уряд вперто мовчить про конкретні кроки в цьому напрямку, лише якісь плани – то "уряд готується", то "уряд планує". Де дії?

Відверто кульгає і забезпечення лікарень, і кількість місць у них, і збільшення тестувань, і скорочення строку на отримання результату тесту, і відстежування контактів хворого, і контроль за самоізоляцією.

Натомість, лише після представлення конкретних дій із строками та відповідальними за їх виконання, влада мала б попросити людей та бізнес про новий час, який їй необхідно виграти, стримавши поширення вірусу.

Попросити, пояснити і добре аргументувати, виходячи з результатів досліджень, які б чітко встановлювали, що через такі-то обмеження інфікування зменшиться. Якби були дослідження та аналіз, можливо й рішення влади були б зовсім іншими – не про обмеження вихідного дня, які успішно будуть саботуватися місцевою владою та окремими компаніями.

Бізнес знову зовсім без підтримки влади

І нарешті, вводити обмеження треба одночасно із адекватними заходами підтримки. Якщо рішення влади призведе до зменшення виручки підприємців, то мають бути відповідні компенсатори – хоча б часткова компенсація державою заробітних плат, як наприклад, у Словаччині. Одночасно, знову ж таки, означає однією датою з рішенням про обмеження, а не ми готуємось чи ми плануємо. Вісім місяців планували.

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Наостанок для уряду юридичний лікбез: визнання карантину (хоч карантину вихідного дня, хоч карантину обідньої перерви) форс-мажором не є формою підтримки бізнеса. Форс-мажор, підтверджений в установленому порядку довідкою ТПП, звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання, а саме зобов'язання лише відстрочує. То ж закритому бізнесу доведеться платити орендну плату, попри зменшення виручки, або ж самостійно домовлятися з орендодавцями. І знову зовсім без підтримки влади.

Джерело: Facebook