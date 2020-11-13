Про карантинні обмеження: що не так зробив уряд
Ми негативно сприймаємо нові обмеження та ставимо під сумнів їх результативність, бо вони не ґрунтуються на дослідженнях, та не пояснюють нам, як влада використає цей час для покращення ситуації в медицині!
Карантин вихідного дня: а які конкретні дії уряду?
Для мене очевидно, що при відповіді на питання, що робити, на першому місці мають стояти конкретні кроки в напрямку медицини: по збільшенню кількості місць в лікарнях, придбанню (нарешті через 8 місяців епідемії) необхідних медвиробів, по збільшенню тестування та пришвидшенню часу отримання результату. Плюс відстежування контактів, контроль за належною самоізоляцією. Це речі організаційні. Я не лікар, але впевнена, що епідеміологи можуть додати багато інших пунктів.
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Уряд вперто мовчить про конкретні кроки в цьому напрямку, лише якісь плани – то "уряд готується", то "уряд планує". Де дії?
Відверто кульгає і забезпечення лікарень, і кількість місць у них, і збільшення тестувань, і скорочення строку на отримання результату тесту, і відстежування контактів хворого, і контроль за самоізоляцією.
Натомість, лише після представлення конкретних дій із строками та відповідальними за їх виконання, влада мала б попросити людей та бізнес про новий час, який їй необхідно виграти, стримавши поширення вірусу.
Попросити, пояснити і добре аргументувати, виходячи з результатів досліджень, які б чітко встановлювали, що через такі-то обмеження інфікування зменшиться. Якби були дослідження та аналіз, можливо й рішення влади були б зовсім іншими – не про обмеження вихідного дня, які успішно будуть саботуватися місцевою владою та окремими компаніями.
Бізнес знову зовсім без підтримки влади
І нарешті, вводити обмеження треба одночасно із адекватними заходами підтримки. Якщо рішення влади призведе до зменшення виручки підприємців, то мають бути відповідні компенсатори – хоча б часткова компенсація державою заробітних плат, як наприклад, у Словаччині. Одночасно, знову ж таки, означає однією датою з рішенням про обмеження, а не ми готуємось чи ми плануємо. Вісім місяців планували.
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Наостанок для уряду юридичний лікбез: визнання карантину (хоч карантину вихідного дня, хоч карантину обідньої перерви) форс-мажором не є формою підтримки бізнеса. Форс-мажор, підтверджений в установленому порядку довідкою ТПП, звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання, а саме зобов'язання лише відстрочує. То ж закритому бізнесу доведеться платити орендну плату, попри зменшення виручки, або ж самостійно домовлятися з орендодавцями. І знову зовсім без підтримки влади.
Джерело: Facebook
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