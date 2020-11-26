Говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину – несправедливо.

Я рідко хвалю уряд і багато від них вимагаю. Я критикую карантин вихідного дня за відсутність обґрунтування і цифр. Що зробив уряд за період каранти:

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1. Працює окрема програма підтримки родин ФОПів 1 та 2 групи, які мають дітей віком до 10 років. Щомісячна додаткова виплати (до інших виплат, якщо є) від 1 779 грн до 2 218 гривень. Виплатили 830 млн грн.

2. З квітня діє карантинна програма компенсації зарплати працівникам приватних підприємств на час простою. Тобто ми кажемо бізнесу: не звільняйте людей, будь ласка, ми покриємо вам частину видатків на зарплату. Виплатили на сьогодні 3,8 млрд грн і зберегли робочі місця для 370+ тисяч людей.

3. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн – це рефінанс попередньо отриманих позик, які фактично рятують бізнес від банкрутства.

Що ще можна зробити і які пропозиції президента вже готові до розгляду?

– Визнати карантин вихідного дня форс-мажором (уряд опрацьовує це питання).

– Розширити програму "5-7-9" на ресторанний бізнес (я ще в червні зареєструвала законопроєкт 3753 про це).

– Закласти в бюджет кошти на розвиток української промисловості (комітет економічного розвитку подавав комплекс пропозицій).

– Передбачити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин. Цю допомогу в разі ухвалення ініціативи планується нараховувати вже в грудні (для тих, хто працює по-білому).

– Компенсувати ЄСВ за найманих працівників (одноразово) компаніям у сумі, яка дорівнює середньомісячній за останні 10 місяців (тільки для тих юросіб, в кого повна заборона діяльності і в кого немає боргів по сплаті ЄСВ).

– Компенсувати скорочені години робочого часу (одноразово) – до 8000 грн, але конкретно по скороченим годинам. Тобто індивідуально для кожного працівника (цією нормою зможуть скористатися близько 400 тис. осіб).

– Передбачити податкові канікули для ФОПів 1 групи, яких близько 200 тис. (це підприємці-одноосібники без найманих працівників, які займаються роздрібним продажем товарів на ринках та/абo надання побутових послуг населенню).

– Списати податковий борг платникам податків, у тому числі громадянам, у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року.

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Сподіваюся, парламент не буде тягнути і розгляне всі ці ініціативи вже наступного пленарного тижня.

Так, можливо у поданих пропозиціях закладені не такі великі суми компенсації для бізнесу, як, скажімо в Німеччині. Але маємо виходити з наших економічних реалій, а не займатися популізмом. Головне зараз – якнайшвидше ухвалити дієві заходи, які допоможуть людям зберегти роботу і дохід.

Джерело: Facebook