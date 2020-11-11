Одночасно з медичною і економічною катастрофою ми спостерігаємо катастрофу державних комунікацій. І наслідки від цієї катастрофи можуть бути страшними.

Комунікаці провалена, а довіра втрачена

Жорстке посилення протиепідемічних заходів при вибухоподібному зростанні захворюваності неукинене. Але будь-який карантин не буде працювати, якщо суспільство його не підтримає.

А переконати суспільство його підтримати складно, якщо виділені в COVID-19 фонд гроші пішли не на підготовку лікарень, а на МВД і передвиборчу кампанію... викреслено, дороги.

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Якщо на розбудову системи масового тестування забили , а про збільшення спроможностей відслідковування контактів забули.

, а про збільшення спроможностей відслідковування контактів забули. Якщо влада закликає носити маски, а президент демонстративно робить колективні фото без них .

. Якщо президент спочатку обіцяє жорсткий карантин, якщо буде 9500 випадків на добу, потім 15 000 випадків на добу, а потім при 10 600 випадків оголошується карантин вихідного дня.

Якщо пів року ніхто не штрафує працюючі клуби з натовпами на танцполі і людей з масками на підборідді в метро.

працюючі клуби з натовпами на танцполі і людей з масками на підборідді в метро. Якщо замість науковців про локдаун говорять виключно політики і складно зрозуміти, чи хтось у владі взагалі моделював ефективність карантину вихідного дня.

Якщо про посилення карантину бізнес дізнається за три дні до його початку. А про дату його ймовірного завершення можна читати лише чутки в ЗМІ.

Кожен з цих пунктів не заперечує необхідність посилення карантину. Все це, звичайно, емоції. Але емоції керують вчинками людей. І ставлять під загрозу виконання будь-яких, навіть найбільш правильних карантинних обмежень. Недовіра вбиває. У 2020 році зовсім неметафорично.

До теми Мазохізм вихідного дня, або Дієвий спосіб збільшити кількість хворих COVID-19

Одночасно з медичною і економічною катастрофою ми спостерігаємо катастрофу державних комунікацій. І наслідки від цієї катастрофи можуть бути страшними.

Джерело: Facebook