Головна мета карантинних обмежень – зменшити кількість захворівших зараз. Це дозволить розвантажити медичну систему і врятувати її від колапсу.

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Бізнес, який буде закритий під час карантину, потрібно підтримувати фінансово. Для цього потрібно розробити та впровадити систему надання прямих субсидій бізнесу на покриття фіксованих витрат, які залишаються під час карантину – оренда, відсотки по кредитам, частина зарплат, податки, тощо. Такі системи є в кількох європейський країнах, наприклад, в Польщі та Чехії. Можна скопіювати.

Один з варіантів впровадження системи субсидій – передати фінансування місцевій владі і дати їм можливість вирішувати кого і як підтримувати. До речі, такий підхід має зменшити конфлікт між місцевою і центральною владою. Бо люди побачать, що національна влада передає фінансування. А питання по правильному використанню цього фінансування – до місцевої влади.

Таке цільове фінансування може використовуватись центральною владою для створення мотивації для місцевої влади вводити карантин. Не вводиш карантин – не отримав гроші для підтримки бізнесу. І навпаки. Такі механізми використовуються наприклад в США, коли федеральна підтримка залежить від того, чи виконує місцева влада певні стандарти і політики. Якщо обсяги фінансування будуть достатні, можна досягти публічної підтримки на місцевому рівні і тиску на місцеву владу для введення короткого жорсткого карантину.

Звідки взяти гроші?

Звичайно, з бюджета. Але є бюджетний дефіцит. І зараз не вистачає грошей покрити навіть ті витрати, які заплановані в бюджеті.

Рішення два – або скасовувававти певні витрати або запозичувати гроші на ринку. Запозичення на ринкових умовах може бути складним. Через ряд проблем – ринки сприймають поточну політичну нестабільність як велику невизначеність та потенційний відкат реформ. Тому, або потрібно піднімати відсотки на боргових зобов'язаннях уряду. Або друкувати гроші – фінансувати потреби бюджету неринковими механізмами.

І те і інше буде мати певні погані політичні наслідки. Але на мою думку це потрібно робити – краще отримати негативні політичні наслідки за збільшення витрат бюджету і фінансування за вищими відсоткам або неринковими методами, ніж зараз не вводити жорсткий карантин або не компенсувати бізнесу втрати. Політичні, економічні та медичні наслідки в другому сценарії (не робити жорсткий карантин або не компенсувати витрати місцевій владі та бізнесу), на мою суб'єктивну оцінку, будуть набагато гірші.

Джерело: Facebook