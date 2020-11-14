Фронда мерів з приводу "карантину вихідного дня" – ще одне свідчення того, що Україна все більше стає (нео)феодальною країною.

Тут не важливо зараз, правильне рішення кабміну чи ні. Важливо те, що протистояння "центр – регіони" стає все гострішим.

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Мені тривожно за єдність країни

Після місцевих виборів, які мери виграли, вони тепер почуваються легітимними графами, герцогами, баронами своїх міст та областей.

Феодальна структура "олігархи – центральна влада – народ" ускладнюється, бо все сильнішими стають "низові олігархи": наші нові князьки. Вони і так були при владі – а тепер в них завдяки децентралізації величезні ресурси.

З одного боку, це ніби добре – більше розмаїття, більше свободи, менше вірогідності українського авторитаризму, більше "можливостей громад".

Але ніколи децентралізація сама по собі не є благом, якщо вона не збалансована якимись наскрізними централізованими опорами. Так само як ніколи сама по собі централізація не є благом, якщо не збалансована децентралізованими точками ініціативи.

Зверніть увагу! Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

За відсутності централізованих опор сьогодні, за єдність країни якось дуже тривожно.

Джерело: Facebook