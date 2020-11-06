Карантин вихідного дня в Україні запрацює точно не найближчим часом. Річ у тім, що цей нормативний документ тільки розробили в МОЗ. І ще потрібно, щоб його погодили в Кабінеті Міністрів: як члени уряду, так і решта відомств. Передбачатиме він обмеження роботи деяких закладів дозвілля, але не їхнє закриття.

Карантин вихідного дня в Україні: деталі від МОЗ

Після усіх цих процедур власне і буде зрозумілим термін запровадження карантину вихідного дня. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив у коментарі ресурсу "Новое время".

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"Зараз розробляємо механізм жорсткого карантину вихідного дня – субота та неділя. Коли буде максимально обмежено роботу закладів харчування, інших закладів. Але без обмежень транспорту. Це буде загальна помаранчева зона. Ми повинні йти на такі кроки", – зауважив очільник МОЗ.

За його словами, мовиться не про закриття барів і ресторанів, а про рекомендації щодо введення відповідних годин.

Будемо максимально рекомендувати введення годин для обслуговування пенсіонерів у магазинах і в аптеках. А також посилення адаптивного карантину за певних показників розповсюдження хвороби,

– підкреслив Степанов.

Він додав, якщо зараз в Україні є десять обмежень, які уряд ухвалює, враховуючи позиції місцевої влади, то за певних показників відбудеться жорстке запровадження всіх обмежень, які будуть існувати.

"Я думаю, що в регіонах після місцевих виборів ситуація зміниться. У мене є багато претензій до місцевої влади щодо того, що було напередодні виборів. Проте після моєї наради із мерами ми узгодили алгоритм, за яким вони дійсно дотримувалися обмежень, які ми встановлювали із урахуванням їхньої думки", – каже Степанов.

Більше того, за його словами, у деяких міст із червоної зони набагато покращувалися показники і вони виходили з неї.

"Я вважаю, що наша стратегія адаптивного карантину була повністю вдалою, якщо ми подивимося на розповсюдження хвороби", – підсумував міністр.

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Карантин вихідного дня в Україні: головне

Приріст хворих на COVID-19 в Україні різко зростає – вже тривалий час фіксують антирекорди. Тому у МОЗ замислились про запроваження більш жорстких обмежень. За словами Степанова, дещо покращити ситуацію може введення у державі карантину вихідного дня, коли більш суворі обмеження діятимуть на вихідних.

Це другий сценарій посилення карантину, який є досить реальним. За даними ЗМІ, МОЗ і Кабмін вважають, що такий варіант – найкращий для бізнес та представників влади.

Що передбачає карантин вихідного дня:

обмеження відвідування торговельно-розважальних центрів та фудкортів,

фудкорти працюватимуть тільки на винос,

розважальні заклади та фітнес-центри зачинять,

магазини у ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів,

якщо ж ці заходи не допоможуть – посилення карантину триватиме далі.



Адаптивний карантин в Україні: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу