Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" на час дії карантину вихідного дня вирішила закрити свої магазини. А придбати щось там на вихідних можна буде лише через інтернет.

"Епіцентр" не працюватиме під час карантину вихідного дня: що відомо

Як повідомили у компанії, на час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн режимі. Про це пресслужба "Епіцентру" написала у фейсбуці.

До теми Степанов "Епіцентру": Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня

Щоправда, на вихідні вони здійснюватимуть видачу товарів у своїх торговельних центрах.

Щодо буднів, то роботу "Епіцентру" продовжили до 00:00. Якщо у гіпермаркетах у цей час ще будуть покупці – їх не закриють, поки не обслужать останню людину.

Що цьому передувало

11 листопада уряд ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 листопада . Відповідно до нього, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки.

. Відповідно до нього, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Після цього у соцмережах "Епіцентру" з'явилося таке повідомлення: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!"

Такий крок неабияк обурив міністра охорони здоров'я Максима Степанова і чиновник закликав уряд відреагувати на гучну позицію компанії.

Після розголосу в "Епіцентрі" вирішили не скасовувати роботу на вихідні. Однак, вона віддуватиметься з певними обмеженнями. Тобто, планували продаватимуть лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

За усім ретельно мали стежити МВС і Нацполіція.

Радимо ознайомитися В Україні ввели карантин вихідного дня: від коли і що це означає



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу