Кабінет міністрів вирішуватиме, чи буде в Україні карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні усі розважальні заклади будуть закритими. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт та АЗС.

Такий карантин вихідного дня все частіше запроваджують у Європі. До прикладу, вже цими вихідними він запрацював в Італії. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів.

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Він підкреслив, що Італія має один з найбагатших досвідів подолання коронавірусу – як навесні, так і зараз, коли там зіштовхнулися з новою хвилею COVID-19. Саме ця країна однією з перших запровадила карантин вихідного дня.

Мета одна – розірвати ланцюжок між п'ятницею і суботою. Дати 2 дні можливості системі охорони здоров'я переривати поширення коронавірусної інфекції,

– наголосив Немчінов.

Коли уряд збереться на засідання

За словами міністра, уряд може зібратися, аби обговорити питання карантину вихідного дня вже в середу, 11 листопада. Він також зауважив, що відповідний проєкт МОЗ ще не став документом. Тобто можна робити лише припущення, але варто дочекатися кінцевої його версії.

"Щодо основних новацій – це запровадження карантину вихідного дня, а також фактично запровадження режиму карантину по всій території України, без зонувань. Також це обмежувальні заходи, які діятимуть протягом дня, під час роботи підприємств", – пояснив Немічнов.

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Він зауважив, що уряд наразі проводить усі постійні консультації, над питанням працюють робочі групи з різних міністерств. Адже потрібно врахувати інтереси, які стосуються соціального захисту населення, а також позицію Міністерства молоді та спорту.

Про ймовірність повторного локдауну

Немчінов наголосив, що у Кабміні неодноразово відповідали на питання про повторний повний локдаун. Наразі уряд не бачить такої можливості. Натомість там вважають, що потрібно вживати точкових заходів.

Немчінов про карантин вихідного дня в Україні: дивіться відео 24 каналу