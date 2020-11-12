Напередодні уряд ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якщо такі обмеження допоможуть стримати зростання кількості хворих на коронавірус, то їх можуть пом'якшити.

Степанов про пом’якшення карантину вихідного дня

Як зауважив міністр, для розуміння дієвості такого формату карантину має пройти певний час. Саме тому його запровадили на три тижні. Про це Степанов заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Нам дуже важливо зменшити контакти, ланцюг передачі інфекції. Ми розуміємо, що якщо люди на вихідні максимум, куди можуть піти – це за продуктами харчування, або піти погуляти на вулицю. Таким чином, контакти між людьми будуть мінімальними у ці дні,

– підкреслив очільник МОЗ.

Міністр також спростував інформацію, що церквам дозволили не дотримуватися карантину вихідного дня.

"Вважаю, що впроваджені в країні обмеження мають бути однаковими для всіх. У нас встановлено, що будь-які заходи можна проводити за участю не більше ніж 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков", – зазначив посадовець.

Степанов пояснив, що, запроваджуючи нові обмеження, влада орієнтується на кількість хворих.

"Якщо такі заходи стримують зростання, ніхто не буде тримати людей в додаткових обмежувальних заходах, якщо не буде потреби. Зараз ми плануємо на три тижні, і будемо дивитися на динаміку. Одразу після перших вихідних, зрозуміло, не можна буде сказати, як вони спрацювали, треба, щоб пройшов невеличкий час", – констатував міністр охорони здоров’я.

Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.

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Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу