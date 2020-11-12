Карантин вихідного дня, який запровадили в уряді з 14 листопада, не допоможе у боротьбі з епідемією COVID-19. Натомість призведе до багатьох проблем у бізнесі та "зробить підприємцям боляче".

Річ у тім, що підприємці зазнають великих збитків через такі обмеження. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

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Він зауважив, що повний локдаун був би менш зручним для людей, однак більш ефективним. Водночас додав, що після карантину вихідного дня уряд, найімовірніше, все одно поверне локдаун, який був у березні.

"Всі інші 5 днів люди все одно контактуватимуть, їздитимуть в громадському транспорті. Вони компенсуватимуть ті "недоходжені" кінотеатри, спортзали. У такому разі ми отримаємо удар по бізнесу без ефективного впливу на епідемічні показники", – запевнив Кухта.

За словами експерта, насамперед постраждають підприємці. "Головна проблема в тому, що підприємцям буде боляче", – наголосив він.

Як влада може підтримати бізнес

Кухта зауважив, що найкращий вихід з ситуації, якщо держава прямо заплатить гроші підприємцям на період простою. Це можна зробити або через податкову, або через соціальні суми, якщо йдеться про виплати робітникам.

В будь-якому випадку це якісь форми прямих бюджетних виплат. Все інше не спрацьовує, якщо йдеться про підтримку в умовах України,

– сказав Кухта.

"В умовах України я б прямо платив гроші з бюджету, що пропонував в уряді ще під час локдауну (у березні – 24 канал). Це проста сума з бюджету на 1 робітника та 1 підприємця, щоб ми платили фізично особам. Це найпростіше з боку адміністрування. Це компенсує всі видатки", – розповів експерт.

Він зауважив, що є один нюанс – хтось отримає більше, хтось менше. Однак у такий спосіб точно можна підтримати бізнес на короткий час локдауну.

Питання у бюджеті України, – Кухта

Однак проблема одна – це бюджет держави. Тут все залежить від уряду. "Це питання стосунків з МВФ, виконання зобов'язань, які необхідні для отримання фінансування державного бюджету. Це питання ефективної роботи уряду, якої в нас, на жаль, немає", – підсумував експерт з економіки.

Карантин вихідного дня: коротко

Уряд запровадив карантин вихідного дня. Він почне діяти вже 14 листопада та триватиме 3 тижні.

Згідно з рішенням, робота закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, готелів та хостелів на вихідних заборонена. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та фінзаклади для населення.

Суспільство почало жваво обговорювати карантин вихідного дня. На протест вийшли підприємці, власники ресторанів. Вони вважають рішення абсурдним, адже, за їхніми словами, за COVID-19 не живе лише у будні.



Що передбачає карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу