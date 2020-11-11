Ексміністр економіки Тимофій Милованов виступив проти карантину вихідного дня в Україні. Він переконаний, що це буде неефективно та пропонує ввести жорсткіші обмеження на 2 тижні.

На практиці карантин вихідного дня – це як пожежу гасити лише у понеділок, а у вівторок не гасити. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

До слова Карантин вихідного дня: що означає і чи буде ефективним обмеження

"Карантин вихідного дня не спрацює. Тому що до прикладу, в мене є компанія – Київська школа економіки. В мене всі працюють дистанційно, якщо в суботу і неділю все буде зачинено, то люди працюватимуть в ці дні, а в понеділок попросять вихідний", – зазначив Милованов.

Я думаю, треба вводити жорсткий карантин на 2 – 3 тижні. Щоб збити проблему заражень і високий рівень людей, які хворіють, а потім вже повертатись до проактивного, таргетованого, локального карантину в тих місцях, де є спалах,

– запропонував ексміністр.

Що робити з малим та середнім бізнесом

Водночас, за його словами, бізнесу треба компенсувати витрати за цей конкретний період.

Та пояснив: "За 2 – 3 тижні – це невеликі гроші. Можна переглянути рамки бюджету, або якщо є діра, а вона є, то можна навіть десь надрукувати грошей. Друкарський станок вимкнений постійно, ніхто гроші не друкує, як колись царі монети. Мова йде про конкретні механізми і фінансування, коли гроші не можна запозичити. Я не підтримую не ринковий підхід, але я підтримую збільшення витрат і фінансування, можливо, не ортодоксальними методами на конкретний період".

Карантин вихідного дня: що відомо

Очільник МОЗ Максим Степанов анонсував запровадження в Україні жорсткого карантину вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Таку ініціативу ймовірно запустять уже 14 листопада.

Згідно з правилами, у ці дні заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос. Крім того, можуть заборонити роботу ТРЦ та проведення розважальних заходів.

Що працюватиме в суботу та неділю: