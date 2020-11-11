Представники малого та мікробізнесу можуть не витримати запровадження карантину вихідного дня. Для великих компаній це також буде певною складністю.

Зокрема, нових карантинних нововведень можуть не витримати 60% представників малого бізнесу. Про це повідомила керівниця департаменту комунікацій Європейської Бізнес Асоціації Оксана Миронько в ефірі 24 каналу.

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За її словами, запровадження карантину вихідного дня може стати крапкою для деяких компаній. Їм потрібно буде адаптовуватись до нововведень або взагалі змінювати формат роботи.

Для великих компаній це також буде складністю, але не такою значною, як для представників малого та мікробізнесу,

– заявила експертка.

Як має діяти влада

Миронько зазначила, що влада має постійно перебувати на зв'язку з бізнесом. На її думку, це потрібно для того, щоб компанії відчували підтримку.

Довідка. Кабінет Міністрів 11 листопада 2020 року ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні. Зокрема, скасували поділ країни на зони та повернули загальнонаціональний карантин. Детальніше про це – читайте тут.

Представниця Європейської Бізнес Асоціації розповіла, що через карантинні обмеження дехто може втратити роботу. Тож знову поставатиме питання, яким чином цим людям виживати й що їм робити далі.

Що робити в умовах посилення карантину

Як зазначила Миронько, влада має подумати, яким чином діяти в такій ситуації й запропонувати певні кроки для вирішення питання. На її думку, наразі важко запропонувати якийсь "рецепт", тому що все дуже швидко змінюється.

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За її словами, у цьому контексті важливо адаптуватися до ситуації та знайти баланс між збереженням економіки й безпекою для здоров'я. Миронько також зазначила, що наразі важко передбачити, що буде з театрами, закладами громадського харчування та кінотеатрами. Вона додала, що це є дуже болючим питанням.

"Це ті питання, на які влада має відреагувати, щоб підтримати ці напрямки і допомогти представникам бізнесу вижити", – заявила Миронько.

Зверніть увагу! На засіданні Кабміну 11 листопада 2020 року проголосували за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада. Детальніше про це – читайте тут.

Шмигаль про необхідність введення карантину вихідного дня: дивіться відео