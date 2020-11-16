За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення зменшилась на 18 – 27%. Наступних вихідних очікують ще більші цифри.

Наскільки зменшились контакти українців на вихідних

Так, активність людей у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на селекторній нараді з президентом, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До речі Рада хоче скасувати карантин вихідного дня: як на це реагують у Кабміні

Це підтвердив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Інтерфакс-Україна. За словами Ляшка, якби українці повноцінно дотримувались обмежень, мобільність населення знизилася б ще більше.

Сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що на наступному тижні мобільність населення зменшиться ще вдвічі – до 50%,

– зауважив Ляшко.

Лікар стверджує, що такий рівень мобільності призведе до зменшення соціальних контактів, зокрема, з інфікованими людьми.

Крім цього, МОЗ не підтримує ініціативу про зобов'язання Кабміну попереджати про введення обмежень на роботу розважальних і торговельних об'єктів, а також закладів харчування, не раніше ніж за 7 днів. Ляшко наголосив, що рішення про обмеження приймають оперативно.

Зверніть увагу! Уряд запровадив з 14 листопада карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження. Детальніше читайте тут.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу