Карантин вихідного дня: наскільки зменшилась мобільність населення
За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення зменшилась на 18 – 27%. Наступних вихідних очікують ще більші цифри.
Наскільки зменшились контакти українців на вихідних
Так, активність людей у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на селекторній нараді з президентом, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Це підтвердив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Інтерфакс-Україна. За словами Ляшка, якби українці повноцінно дотримувались обмежень, мобільність населення знизилася б ще більше.
Сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що на наступному тижні мобільність населення зменшиться ще вдвічі – до 50%,
– зауважив Ляшко.
Лікар стверджує, що такий рівень мобільності призведе до зменшення соціальних контактів, зокрема, з інфікованими людьми.
Крім цього, МОЗ не підтримує ініціативу про зобов'язання Кабміну попереджати про введення обмежень на роботу розважальних і торговельних об'єктів, а також закладів харчування, не раніше ніж за 7 днів. Ляшко наголосив, що рішення про обмеження приймають оперативно.
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