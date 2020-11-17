Очільник НБУ Кирило Шевченко розповів про влив карантину вихідного дня на українські банки. Також він оприлюднив карантинні поради та рекомендації фінустановам і українцям. Шевченко, зокрема, порекомендував банкам закривати на карантин деякі відділення.

Як банки України пережили карантин вихідного дня

Голова НБУ Кирило Шевченко наголосив, що держрегулятор не запроваджував жодних обмежень на роботу фінансових установ чи проведення ними операцій. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці.

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Таким чином під час карантину вихідного дня українці без ускладнень можуть отримати гроші з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту, зняти готівку у банкоматі. Водночас продовжують свою роботу ті відділення банків, які зазвичай працюють у вихідні дні.

Поради та рекомендації від НБУ щодо карантину вихідного дня

Потрібно дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів лише у захисних масках, зберігати належну дистанцію, проводити дезінфекцію.

Банкам і фінустановам слід закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими чи перебувають у великих торгових центрах і будівлях, закритих на час карантину. Це важливий превентивний захід проти поширення коронавірусу.

Українцям варто не відвідувати відділення без крайньої потреби та обирати онлайн-канали обслуговування. У НБУ наголошують, що відвідування людних місць сьогодні наражає на ризик. А фінансові установи мають достатньо розвинуті цифрові сервіси, і можуть надавати послуги клієнтам в режимі онлайн.

Важливо розуміти: карантинні обмеження – це вимушений крок для збереження здоров'я громадян,

– констатував Шевченко.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу