Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступає за введення локдауну в Україні найближчим часом. На думку Рубана, сподівання, які влада покладала на карантин вихідного дня, не виправдались.

Має бути єдине рішення по всій країні, – Рубан

Посилювати карантинні обмеження в регіонах зараз недоцільно. Про це керівник столичної Держспоживслужби повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності,

– сказав Рубан.

Ефективність карантину вихідного дня оцінять за тиждень

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ефективність карантину вихідного дня оцінять вже за тиждень. Разом з тим, урядовець наголосив: саме локдаун може значно зменшити рівень захворюваності на коронавірус, адже буде розірвано ланцюг передачі недуги.

Важливо! За локдаун найближчим часом виступив і голова МВС Арсен Аваков. Позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко радять ввести жорсткий карантин у період свят.

Коротко про карантин вихідного дня:

Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу