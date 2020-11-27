Карантин вихідного дня не показав результату, – голова Держспоживслужби Києва
Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступає за введення локдауну в Україні найближчим часом. На думку Рубана, сподівання, які влада покладала на карантин вихідного дня, не виправдались.
Має бути єдине рішення по всій країні, – Рубан
Посилювати карантинні обмеження в регіонах зараз недоцільно. Про це керівник столичної Держспоживслужби повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності,
– сказав Рубан.
Ефективність карантину вихідного дня оцінять за тиждень
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ефективність карантину вихідного дня оцінять вже за тиждень. Разом з тим, урядовець наголосив: саме локдаун може значно зменшити рівень захворюваності на коронавірус, адже буде розірвано ланцюг передачі недуги.
Коротко про карантин вихідного дня:
- Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
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