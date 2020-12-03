Дослідники про ситуацію з COVID-19: карантин вихідного дня не допоміг, потрібен локдаун
Карантин вихідного дня не допоміг зупинити зростання захворюваності на коронавірус. Дослідники Київської школи економіки наголосили, що колапс медичної системи можна зупинити лише негайним введенням локдауну.
Україна рухається до країн з найбільшим поширенням COVID-19
Карантин вихідного дня мав певний позитивний ефект, проте його було недостатньо, аби стабілізувати ситуацію з COVID-19. Про це повідомили експерти Київської школи економіки, інформує Інтерфакс-Україна.
Важливо В Україні знову діє помаранчева зона карантину: які обмеження
Україна за показниками захворюваності рухається догори до країн Європи з найбільшим поширенням COVID-19. Це – Польща, Бельгія, Чехія, Румунія, Україна. Наша країна – зараз єдина, де продовжується тренд зростання захворюваності,
– сказав керівник ключових проєктів KSE Юрій Ганіченко.
В Україні реалізувався "жовтий сценарій"
За словами експерта, була можливість, що карантин вихідного дня спрацює, як повний локдаун, проте реалізувався "жовтий сценарій". Він полягає у тому, що ситуація погіршується в будні. Якби обмеження на вихідні продовжили, то на 20 тисяч хворих на добу Україна вийшла вже б в січні.
Не було жодних доказів доцільності карантину вихідного дня
На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Павла Ковтонюка, карантин вихідного дня показав, як не треба проводити політику під час пандемії.
По-перше, не було ніяких доказів або обґрунтованих гіпотез, що карантин вихідного дня спрацює. Є певний вплив на зростання захворюваності, але самого зростання ці обмеження не зупинили,
– зазначив Ковтонюк.
Що відомо про карантин вихідного дня
- Обмеження діяли в Україні з 14 по 30 листопада.
- У суботу та неділю працювали лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- На засіданні 2 грудня уряд ухвалив рішення не продовжувати карантин вихідного дня. Проте, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, позитивний ефект від обмежень таки був.
- Наразі на всій території України діють обмеження помаранчевої зони.
- А в Кабміні обіцяли попередити про рішення щодо нових карантинних заходів за тиждень до їх запровадження.
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