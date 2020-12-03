Карантин вихідного дня не допоміг зупинити зростання захворюваності на коронавірус. Дослідники Київської школи економіки наголосили, що колапс медичної системи можна зупинити лише негайним введенням локдауну.

Україна рухається до країн з найбільшим поширенням COVID-19

Карантин вихідного дня мав певний позитивний ефект, проте його було недостатньо, аби стабілізувати ситуацію з COVID-19. Про це повідомили експерти Київської школи економіки, інформує Інтерфакс-Україна.

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Україна за показниками захворюваності рухається догори до країн Європи з найбільшим поширенням COVID-19. Це – Польща, Бельгія, Чехія, Румунія, Україна. Наша країна – зараз єдина, де продовжується тренд зростання захворюваності,

– сказав керівник ключових проєктів KSE Юрій Ганіченко.

В Україні реалізувався "жовтий сценарій"

За словами експерта, була можливість, що карантин вихідного дня спрацює, як повний локдаун, проте реалізувався "жовтий сценарій". Він полягає у тому, що ситуація погіршується в будні. Якби обмеження на вихідні продовжили, то на 20 тисяч хворих на добу Україна вийшла вже б в січні.

Не було жодних доказів доцільності карантину вихідного дня

На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Павла Ковтонюка, карантин вихідного дня показав, як не треба проводити політику під час пандемії.

По-перше, не було ніяких доказів або обґрунтованих гіпотез, що карантин вихідного дня спрацює. Є певний вплив на зростання захворюваності, але самого зростання ці обмеження не зупинили,

– зазначив Ковтонюк.

Важливо! Дослідники вважають, що локдаун матиме ефект, якщо його вводитимуть на 4 тижні – для стабілізації захворюваності, 6 тижнів – для зниження її рівня. Отож, колапс медичної системи в України може зупинити лише негайний жорсткий карантин.

Що відомо про карантин вихідного дня