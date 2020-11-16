У Верховній Раді хочуть скасувати карантин вихідного дня. Депутати своє подання аргументують тим, що такі заходи не впливатимуть на розповсюдження коронавірусу в країні.

До того ж це помітно за прикладом європейських країн. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила народна депутатка та членкиня комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанішина.

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Про ефективність

Однак ефективність карантину вихідного дня у Міністерстві охорони здоров'я оцінюватимуть ще 2 тижні. Але, за її словами, інші країни світу практикують різні види карантину.

Карантин вихідного дня не матиме значного ефекту з епідеміологічної точки зору,

– зазначила Стефанішина.

На її думку, такий вид карантину, який запропонували зараз, не має ніяких наслідків. Наприклад, як це зараз відбувається у Румунії. Однак це впливатиме на економіку країни, але не на поширення захворювання.

Що відомо про ймовірність скасування карантину вихідного дня? У Раді 16 листопада У Раді 16 листопада зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. Відтак парламент рекомендуватиме Кабміну скасувати обмеження. Ймовірно, нардепи розглянуть постанову 17 листопада.

Вона додала, що карантин – це механізм стримування епідемії на етапі, коли уряд готує систему приймання хворих та налагоджує тестування.

"Навесні вже був дуже жорсткий карантин. Влітку у МОЗ було 3 місяці, щоб підготувати систему. Сьогодні ми ввійшли у важку фазу епідемії не маючи нічого", – наголосила Стефанішина.

Також вона додала, що у лікарнях зараз "повний хаос" і немає грамотно налагодженого тестування. І у такому випадку треба переймати досвід європейських країн, вважає нардепка.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня запровадили на 3 тижні з 14 листопада. У суботу та неділю діють жорсткі обмеження. Зокрема, працюють лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки, пошта та заклади, що готують їжу на виніс. Підприємці не задоволені обмеженнями та протестують проти скасування карантину.



Обмеження під час карантину / Інфографіка 24 каналу