Введення карантину вихідного дня має дати результати вже на 2 – 3 тиждень. Якщо цього не буде – можливе введення повного локдауну.

Карантин вихідного дня ввели, аби знизити активність населення. Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише "РБК-Україна".

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Він нагадав, що інкубаційний період COVID-19 у середньому триває 7 – 8 діб. Тому результат посилення обмежень буде помітний на 2 – 3 тиждень. Кількість інфікувань коронавірусом мала б піти на спад.

"Якщо результату не буде – можна говорити про малоефективний захід", – зазначив Рубан. За його словами, у такому випадку в країні можуть ввести повний локдаун.

Карантин вихідного дня – один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то справді в Україні потрібно буде оголошувати локдаун,

– заявив глава Держспоживслужби Києва.

Та додав, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах. У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких – негативно. Адже усе залежить від правильного підходу до таких обмежень.

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