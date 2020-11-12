Карантин вихідного дня – один з кроків до локдауну, – Рубан
Введення карантину вихідного дня має дати результати вже на 2 – 3 тиждень. Якщо цього не буде – можливе введення повного локдауну.
Карантин вихідного дня ввели, аби знизити активність населення. Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише "РБК-Україна".
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Він нагадав, що інкубаційний період COVID-19 у середньому триває 7 – 8 діб. Тому результат посилення обмежень буде помітний на 2 – 3 тиждень. Кількість інфікувань коронавірусом мала б піти на спад.
"Якщо результату не буде – можна говорити про малоефективний захід", – зазначив Рубан. За його словами, у такому випадку в країні можуть ввести повний локдаун.
Карантин вихідного дня – один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то справді в Україні потрібно буде оголошувати локдаун,
– заявив глава Держспоживслужби Києва.
Та додав, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах. У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких – негативно. Адже усе залежить від правильного підходу до таких обмежень.
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Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- Уряд запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.
- Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка. Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта.
- Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
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