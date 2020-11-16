У парламенті проситимуть уряд переглянути рішення щодо запровадження карантину вихідного дня. На думку віцеспікерки Ради Олени Кондратюк, такі обмеження є дурнею.

Уряд не радився з Верховною Радою щодо спровадження карантину вихідного дня. Про це Кондратюк заявила в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

До речі Необхідність чи абсурд: чим запам'яталися перші карантинні вихідні

За словами віцеспікерки, такі обмеження найбільше б'є по малому бізнесу.

Для мене особисто карантин вихідного дня – повна дурня,

– наголосила Кондратюк.

За словами віцеспікерки, є багато країн, які вводять повні локдауни. Однак при цьому уряд захищає мале та середнє підприємництво спеціальними допомогами.

Також Кондратюк додала, що Рада проситиме уряд протягом 3 днів переглянути рішення щодо впровадження карантину вихідного дня.

Зверніть увагу! Уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 листопада. Він діятиме протягом 3 тижнів. Таким чином у суботу й неділю працюють лише продуктові, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.

Суспільство вкрай негативно сприйняло нові обмеження. Відтак у Раді зареєстрували постанову, яка рекомендуватиме уряду скасувати карантин вихідного дня. Детальніше читайте за посиланням.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу