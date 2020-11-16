Карантин вихідного дня – повна дурня, – віцеспікерка Ради
У парламенті проситимуть уряд переглянути рішення щодо запровадження карантину вихідного дня. На думку віцеспікерки Ради Олени Кондратюк, такі обмеження є дурнею.
Уряд не радився з Верховною Радою щодо спровадження карантину вихідного дня. Про це Кондратюк заявила в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.
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За словами віцеспікерки, такі обмеження найбільше б'є по малому бізнесу.
Для мене особисто карантин вихідного дня – повна дурня,
– наголосила Кондратюк.
За словами віцеспікерки, є багато країн, які вводять повні локдауни. Однак при цьому уряд захищає мале та середнє підприємництво спеціальними допомогами.
Також Кондратюк додала, що Рада проситиме уряд протягом 3 днів переглянути рішення щодо впровадження карантину вихідного дня.
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