У Рівному скасували карантин вихідного дня: субота та неділя будуть робочими
У Рівному суботу та неділю встановили робочими днями. 16 листопада місцева комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення не заперечувати проти того, якщо у найближчі суботу і неділю, попри карантин вихідного дня, підприємці працюватимуть.
Робочі субота та неділя в Рівному: передумови
Передував такому рішенню пікет підприємців під стінами міськради Рівного. Опісля в кабінеті міського голови ініціативна група слухала нараду мерів українських міст. Про це повідомляє Суспільне.
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За підсумками наради члени ініціативної групи зазначили, що мери нібито також хочуть, аби підприємцям не встановлювали жорсткі обмеження. А вже, коли комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо робочих суботи та неділі, секретар Рівнеради Сергій Паладійчук зауважив, що місто сподівається на певні дії в цьому питанні з боку держави.
Рішення, яке викликало обурення багатьох підприємців – це рішення, ухвалене Кабінетом Міністрів. Багато підприємців не розібралися та мали претензії до місцевої влади. Це законодавча колізія, коли орган вищого порядку приймає неузгоджене рішення,
– констатував він.
Чому у Рівному вирішили зробити суботу та неділю робочими
Як пояснив Паладійчук, рівненська комісія ТЕБ і НС ухвалила таке рішення з огляду на важливу для Рівного подію, що має відбутися найближчими вихідними. Мовиться про другий тур виборів міського голови.
"Процес треба провести правильно, з максимальною явкою", – зауважив секретар Рівнеради.
Він додав, що до рівненської ради також зверталися підприємці з проханням зробити суботу та неділю робочими.
Також посадовець розповів, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль на четвер, 19 листопада, планує зібрати велику нараду з мерами міст. І вже на рівні своєї компетенції запропонувати вдосконалені механізми чи пояснення, як діяти з "карантином вихідного дня."
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До слова, раніше суботу та неділю робочими оголосили на території Львова. Таке рішення тут діятиме до 30 листопада.
Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
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