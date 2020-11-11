Мали непросту дискусію на урядовій нараді щодо карантину вихідного дня. Обмеженням бути, але, на коротший термін у три тижні до стабілізації росту захворювань і з чіткою рамкою переліку заборон.

Культуру частково почули

Ми не відступаємо від своєї позиції і продовжуємо боротися. Рішення складне, але прошу галузь так само не опускати руки заради української культури. Завдяки розрахункам наслідків локдауну для України, які навело наше Міністерство, на урядовій нараді нас частково почули.

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У Міністерстві культури та інформації вже готуємо нашу пропозицію до Кабміну про режим фінансових компенсацій. Будемо апелювати до європейського досвіду, бо введення локдауну там передбачало фінансові компенсації від держави суб'єктам господарювання (у тому числі і самозайнятим) на період простою.

Скільки втратила культура від початку пандемії?

Нижче наводжу ті самі розрахунки про вплив карантинних обмежень на культуру, туризм та креативні індустрії. Ця мова цифр говорить саме за себе щодо критичності ситуації та важливості фінансової підтримки.

2% ВВП країни, або більше 83 млрд грн – сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня, враховуючи перший локдаун.

Зокрема:

– Туризм – падіння туристичного потоку на 75%, закриття кордонів. Падіння середньої завантаженості готелів з 50% до 20%. Середні втрати доходу за 1 уікенд – 1 045, 66 млн грн.

– Готелі – падіння середньої завантаженості готелів з 50% до 20%. Середні втрати доходу за 1 уікенд – 119,77 млн грн.

– Кінотеатри – втрата відвідувачів на 39%. Середні втрати доходу за 1 уікенд – 17,13 млн грн.

– Культура та креативні індустрії (без ІТ та кіномереж) – втрата 50% доходу через обмеження на проведення заходів та вхід до закладів, втрата платоспроможності. Середні втрати доходу за 1 уікенд – 324,16 млн грн.

– Втрати в робочій силі та доходах відкидають галузі туризму, культури та креативних індустрій на рівень 2010 року.

– Карантин туризму, культури та креативних індустрій може призвести до втрати близько 10% ВВП протягом найближчих 5 років.

– Відновлення ринків відбуватиметься повільно через міграцію спеціалістів до більш захищених індустрій. Негативний баланс робочої сили в креативних індустріях призведе до втрати їх експортного потенціалу та можливості промоції України в світі через креативні продукти та послуги.

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Ситуація потребує термінових рішень. Попередні заходи – гранти УКФ чи УІКу – зараз на етапі здійснення, і, сподіваюсь, будуть доведені Мінфіном до завершення. А закон про 7% ПДВ має спрацювати після завершення локдауну. Тож прошу долучатися до пропозицій щодо термінових рішень уряду щодо режиму компенсацій: ideas@mkip.gov.ua

І закликаю, дотримуйтесь виконання карантинних обмежень і заходів безпеки.

Джерело: Facebook