Не можна виходити на вулицю без паспорту, не можна заходити до магазину без маски, не можна чіпати обличчя руками. І найголовніше – не можна працювати у вихідні, бо це заразно.

Відчули? У мене теж підгорає! Те, про що ми вже кілька тижнів торочимо, нарешті чи то, на жаль, справдилося. Кабмін таки дав добро на введення карантину вихідного дня. Детальніше – читайте у блозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Це означає, що працювати в суботу та неділю будуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС, а ще й транспорт, звісно.

Владу не переконали:

жодні вмовляння підприємців з пікетами та закликами "Маю право працювати";

жодні логічні пояснення лікарів-імунологів про те, що в метро більше людей набивається у годину пік, ніж у театри;

жодні докази у вигляді соціологічних даних, що в закладах харчування заражаються не більше, ніж 3% хворих.

Чому? Бо! І з цим аргументом дуже тяжко сперечатися.

Аргументи влади щодо введення карантину вихідного дня

До цього "Бо" можете підставити будь-який аргумент.

► Бо влада хоче врятувати від колапсу українську медицину.

Саме тому понад 30 мільярдів гривень із ковідного фонду витрачає на велике будівництво доріг. А в цей час апарати ШВЛ нам дарує Данія.

І, зауважте, не гроші нам на рахунок перекидає, а сама купує і дарує. Бо ми почнемо проводити тендери, де б їх купити якомога дешевше. Як завжди, виявиться, що найдешевші вони в Коломойського, Ахметова та Рабіновича.

► Бо йде неконтрольоване зростання захворюваності.

В березні в Україні запроваджують карантин, потім адаптивний карантин, потім лікарі в один голос з усіх телеекранів кричать про те, що з осіннім сезоном разом з грипом та ГРВІ хворих на коронавірус у тисячі разів побільшає.

І навіть цифру називають – щонайменше 10 тисяч хворих буде щодня.

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А потім виявляється, що зростання захворюваності – не є контрольоване. Ось так готувалися наші майстри з боротьби з коронавірусом до цього 9 місяців – і так і не підготувалися.

Що тут скажеш. Хіба що, кожен має право на помилку.

► Бо, виявилося, що адаптивний карантин сам по собі не працює.

Відкрию секрет, чому це так, мені його лікарі розповіли. Бо немає в нашій країні системи відстежування контактів. Людина чекає по 48 годин на відповідь оператора контакт-центру МОЗ, щоб спитати про симптоми COVID-19, чи що їй робити з ними.

Результати тесту вона ж очікує тиждень за ґратами лікарні, а в цей час всі, з ким вона спілкувалася, вільно ходять до магазину і в гості.

То який би карантин ви не запроваджували – він не діятиме. Отака проста істина.

Власники бізнесів зазнають збитків через карантин вихідного дня

Згадаймо, що на іншій стороні цієї монети під назвою "карантин вихідного дня". Може, там шоколадом намазано. А ні – там власники кафе, ресторанів, кінотеатрів та магазинів.

Що ж робити їм? Кажуть, що от їм переживати немає за що. Бо плече підприємцям підставить ніхто інший, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Для цього уряд готовий розширити програми:

з компенсації частини зарплат робітників;

знову повернути виплати на дітей для родин підприємців, які були запроваджені навесні.

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Відчуваєте цю ложку меду в діжці дьогтю? Так-от, поки не дякуйте – ще встигнете. Бо скільки триватиме карантин вихідного дня самому президенту не відомо. А поки все, як у казці – поживемо і побачимо.