Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка. Такі обмеження тепер впроваджують в європейських країнах.

Мета карантину вихідного дня – стабілізувати рівень захворюваності на коронавірус. Таку думку Шмигаль озвучив в інтерв'ю "Українській правді".

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"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", – зазначив прем'єр.

Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, сьогодні ним починають користуватися європейські країни,

– заявив він.

Шмигаль сказав, що приклад в України взяла Латвія.

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – додав політик.

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