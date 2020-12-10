Шмигаль про карантин вихідного дня: Це український продукт
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка. Такі обмеження тепер впроваджують в європейських країнах.
Мета карантину вихідного дня – стабілізувати рівень захворюваності на коронавірус. Таку думку Шмигаль озвучив в інтерв'ю "Українській правді".
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"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", – зазначив прем'єр.
Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, сьогодні ним починають користуватися європейські країни,
– заявив він.
Шмигаль сказав, що приклад в України взяла Латвія.
"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – додав політик.
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- Карантин обмеження у вихідні дні в Україні ввели з 14 по 30 листопада.
- Працювати дозволяли лише магазинам, аптекам, банкам, АЗС, пошті, а також закладам, які готують їжу на винос.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не виправдав сподівання МОЗ.
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