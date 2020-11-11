В Україні запровадили карантин вихідного дня. Відповідне рішення Кабінету Міністрів начебто діятиме до 31 грудня 2020 року.

Рішення про карантин вихідного дня до 31 грудня вже є. Однак його ще не оформили постановою. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

До слова В Україні ввели карантин вихідного дня: від коли і що це означає

Продовження нових обмежень після нового року буде залежати від епідемічної ситуації в країні.

Карантин вихідного: що це означає

Кабінет Міністрів 11 жовтня запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня. Він почне діяти вже з 14 – 15 листопада та, за інформацією уряду, триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.

Обмеження триватимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Крім того, в Україні відмовляються від адаптивного карантину та повертаються до загальнодержавного.

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