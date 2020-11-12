Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що карантин вихідного дня не дасть в Україні належного ефекту. Зокрема, подібне можна спостерігати в Румунії. І якщо влада продовжить і надалі керуватися політичною доцільністю, кількість смертей від коронавірусу наприкінці року може становити 20 тисяч.

Докладніше про заяву Милованова щодо карантину вихідного дня

Як зауважив колишній посадовець, сьогодні система охорони здоров'я є перезавантаженою хворими на COVID-19, хоча ще 2 тижні тому було інакше. Про це Милованов заявив у ефірі програми "Право на владу".

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"В Україні – дуже висока швидкість збільшення хворих. Сьогодні вона є більшою, ніж у Європі. Європа почала виходити з кризи та зменшила нарощування темпів. Однак, ще тиждень – два тому Європа хворіла більше, ніж ми", – зауважив він.

За його словами, до таких змін призвело те, що в Європі (до прикладу, в Бельгії та Чехії), ввели жорсткий локдаун. А у Румунії карантинні обмеження були м'якими – схожими до українських.

Тому, продовжує ексміністр, у Румунії пік не змістився, і збільшення числа хворих триває. Натомість у Бельгії та Чехії можна спостерігати падіння кількості хворих.

Отже, локдаун вихідного дня не спрацює. Ми це вже бачимо за ситуацією в Румунії. І уряд буде змушеним вибирати між тим, щоб люди гинули, та політичною доцільністю,

– наголосив Милованов.

Він додає, що схожий вибір в Україні робили в серпні та вересні. Тоді відмовилися від адаптивного карантину та змінили критерії на догоду політичній доцільності через місцеві вибори.

"Тому ми сьогодні маємо так званий "чорний сценарій". Станом на зараз внаслідок COVID-19 померли понад 9 тисяч людей. Це приблизно половина нинішніх активних випадків. Таким чином, можна припустити, що число жертв до кінця року загалом становитиме 20 тисяч людей,

– наголосив Милованов.

За його оцінко, якби не змінили критерії у вересні та серпні, то число жертв до кінця року могло б становити 4 або 6 тисяч.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу