Якщо карантин вихідного дня не спрацює: Шмигаль розповів про план "Б"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розробляє план "Б" для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Його розробляють і застосують у тому разі, якщо ідея з карантином вихідного дня не допоможе збити темпи поширення хвороби.
Лише спільними зусиллями можна протистояти розповсюдженню коронавірусу, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
До слова Жодної дати введення більш жорсткого карантину зараз немає, – Шмигаль
Сьогодні закінчується четвертий день карантину вихідного дня. Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання,
– розповів очільник уряду.
У тому разі, якщо ситуація погіршиться, Кабінет Міністрів розробляє план "Б". Його деталей Денис Шмигаль не назвав, але ще напередодні він заявляв, що запасний план уряду – це жорсткий карантин.
"Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення. Ми вже провели з цього приводу дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков і релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений план, який будуть підтримувати всі", – пояснив прем'єр.
Крім того, він підкреслив, що проводив обговорення й з представниками бізнесу в тих сферах, на яких найбільше позначаються запроваджені обмеження.
Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують,
– резюмував Денис Шмигаль.
Що відомо про жорсткий карантин:
- Члени Кабміну 19 листопада зустрічалися з мерами великих міст. Після наради мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що урядовці на зустрічі пояснювали: карантин вихідного дня є певною підготовкою до повного локдауну, який можуть ввести 10 – 15 або 20 – 25 грудня. Триватиме він кілька тижнів.
- Втім, згодом сам Денис Шмигаль цьому заперечив. Він пояснив: питання повного локдауну справді розглядається й уряд готовий до цього як до плану "Б", та якихось конкретних дат наразі немає.
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