Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розробляє план "Б" для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Його розробляють і застосують у тому разі, якщо ідея з карантином вихідного дня не допоможе збити темпи поширення хвороби.

Лише спільними зусиллями можна протистояти розповсюдженню коронавірусу, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова Жодної дати введення більш жорсткого карантину зараз немає, – Шмигаль

Сьогодні закінчується четвертий день карантину вихідного дня. Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання,

– розповів очільник уряду.

У тому разі, якщо ситуація погіршиться, Кабінет Міністрів розробляє план "Б". Його деталей Денис Шмигаль не назвав, але ще напередодні він заявляв, що запасний план уряду – це жорсткий карантин.

"Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення. Ми вже провели з цього приводу дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков і релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений план, який будуть підтримувати всі", – пояснив прем'єр.

Крім того, він підкреслив, що проводив обговорення й з представниками бізнесу в тих сферах, на яких найбільше позначаються запроваджені обмеження.

Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують,

– резюмував Денис Шмигаль.

Що відомо про жорсткий карантин: