В Україні вводять карантин вихідного дня: що це означає
Під час засідання 11 листопада Кабінет Міністрів України планує ввести карантин вихідного дня. До такого кроку вдадуться через погіршення ситуації з коронавірусом.
Чому в Україні посилюють карантин
Оскільки добовий приріст інфікованих COVID-19 почав різко зростати і перетнув позначку в 10 тисяч хворих, в уряді вирішили запровадити нові обмеження, повідомляє 24 канал.
Раніше Уряд збирається значно посилити карантин, розглядають введення комендантської години, – ЗМІ
На засіданні Кабміну 11 листопада прем’єр Денис Шмигаль заявив, що такий приріст хворих суттєво збільшує навантаження на лікарні та українських медиків. Він наголосив, що навіть країни з потужними медичними системами посилюють карантин. Однак економіка України не витримає повного локдауну.
Тому, за словами Шмигаля, уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень.
Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня,
– заявив прем’єр.
Водночас уряд запевняє, що підтримає підприємців.
Які програми відновлять та розширять
- компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
- програму портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом – до 80% кредиту буде покривати держава;
- можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною – наразі це обговорюють з Торговельно-промисловою палатою.
- продовження реалізації програми доступних кредитів "5 – 7 – 9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування позик фактично під 0%.
Шмигаль про необхідність введення карантину вихідного дня: відео
Радимо ознайомитися Як провадження карантину вихідного дня вплине на другий тур виборів: заява КВУ
Карантин вихідного дня: що він означає
Карантин вихідного дня в Україні почне діяти вже з 14 – 15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні. Водночас уряд запевнив, що готовий підтримати підприємців у період карантину.
Що працюватиме в суботу та неділю
- продуктові магазини;
- аптеки (зокрема ветеринарні);
- АЗС;
- громадський транспорт.
До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив, що зміни не введуть, поки не будуть погоджені всі позиції та оцінені всі ризики, а уряд не проголосує за посилення обмежень.
Як на ймовірність карантину вихідного дня реагувало суспільство
- Чимало фахівців та підприємців розкритикували таку ідею.
- У деяких містах України проходять протести. Підприємці вимагають погоджувати такі кроки влади з ними або взагалі не запроваджувати карантин вихідного дня. Адже основну частину виторгу вони отримують саме у суботу та неділю.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною