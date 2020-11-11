Під час засідання 11 листопада Кабінет Міністрів України планує ввести карантин вихідного дня. До такого кроку вдадуться через погіршення ситуації з коронавірусом.

Чому в Україні посилюють карантин

Оскільки добовий приріст інфікованих COVID-19 почав різко зростати і перетнув позначку в 10 тисяч хворих, в уряді вирішили запровадити нові обмеження, повідомляє 24 канал.

Раніше Уряд збирається значно посилити карантин, розглядають введення комендантської години, – ЗМІ

На засіданні Кабміну 11 листопада прем’єр Денис Шмигаль заявив, що такий приріст хворих суттєво збільшує навантаження на лікарні та українських медиків. Він наголосив, що навіть країни з потужними медичними системами посилюють карантин. Однак економіка України не витримає повного локдауну.

Тому, за словами Шмигаля, уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень.

Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня,

– заявив прем’єр.

Водночас уряд запевняє, що підтримає підприємців.

Які програми відновлять та розширять

компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

програму портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом – до 80% кредиту буде покривати держава;

можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною – наразі це обговорюють з Торговельно-промисловою палатою.

продовження реалізації програми доступних кредитів "5 – 7 – 9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування позик фактично під 0%.

Шмигаль про необхідність введення карантину вихідного дня: відео

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Карантин вихідного дня: що він означає

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти вже з 14 – 15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні. Водночас уряд запевнив, що готовий підтримати підприємців у період карантину.

Що працюватиме в суботу та неділю

продуктові магазини;

аптеки (зокрема ветеринарні);

АЗС;

громадський транспорт.

До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив, що зміни не введуть, поки не будуть погоджені всі позиції та оцінені всі ризики, а уряд не проголосує за посилення обмежень.

Як на ймовірність карантину вихідного дня реагувало суспільство

Чимало фахівців та підприємців розкритикували таку ідею.

У деяких містах України проходять протести. Підприємці вимагають погоджувати такі кроки влади з ними або взагалі не запроваджувати карантин вихідного дня. Адже основну частину виторгу вони отримують саме у суботу та неділю.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Раніше говорили, що за щоденного приросту в 10 тисяч хворих Україна перейде до другого рівня коронавірусної небезпеки. На цьому рівні МОЗ має ввести в дію вже всі 52 тисячі ліжок, виділені під хворих з COVID-19. У деяких регіонах можуть почати розгортати мобільні, польові госпіталі.



Станом на 11 листопада коронавірус підтвердили у 489 808 українців, за останню добу – у 10 611. Від початку епідемії одужати вдалося 221 459, померли – 8 947 людей.