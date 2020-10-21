У Європі стрімко зростає кількість нових хворих на COVID-19. Через це деякі держави почали вводити жорсткі карантинні обмеження.

У деяких європейських країнах знову реєструють рекордні показники заражень, повідомляє 24 канал.

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Бельгія

Бельгія перебуває на 2 місці після Чехії в Європі за темпами поширення COVID-19. Станом на 20 жовтня 2020 року тут зареєстрували понад 700 нових заражень за добу на 100 тисяч населення. Через це уряд відновив частину карантинних обмежень. За словами прем'єр-міністра Бельгії Олександра Де Кроо, в країні першочергово обмежують близькі контакти між людьми – до однієї людини.

Робота з дому має стати правилом для тих, хто може так працювати. А для робіт, які не можна виконувати з дому, роботодавці повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати працівникам максимальну безпеку на робочому місці,

– заявив він.

У Бельгії також з 19 жовтня 2020 року закрили бари й ресторани та запровадили комендантську годину. Заборонили й усі пересування вулицею з опівночі до 5 ранку. Такі обмеження діятимуть до середини листопада.

Чехія

Схожі заходи запровадили й у Чехії, але там вони викликали у громадян бурхливий протест. Наразі країна є лідером в Європі за кількістю нових інфікувань на 100 тисяч населення. Нещодавно влада закрила не лише всі бари й ресторани, а й музеї, бібліотеки, культурні центри та інші розважальні заклади.

Крім того, у Чехії припинили навчання в школах й університетах. На початку листопада 2020 року влада перегляне ці заходи й запровадить нові, якщо темпи поширення коронавірусу не зменшаться.

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"У нас попереду 3 тижні, протягом яких ми очікуємо збільшення кількості пацієнтів. Маємо підготувати нашу систему охорони здоров'я до великого напливу хворих", – заявив міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.

Італія

В Італії, яка зазнала великих втрат під час першої хвилі COVID-19, не спішать відновлювати жорсткий карантин. Хоча там теж впродовж останнього часу реєструють рекордні показники заражень – понад 9 тисяч щодня. Ухвалювати рішення щодо обмежень буде місцева влада.

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За словами прем'єр-міністра Джузеппе Конте, мери зможуть закривати громадські простори з 21:00. Також вони матимуть можливість обмежити доступ на площі та вулиці. Як він зазначив, дозвіл надаватимуть лише тим, хто там живе або має там свій бізнес.

Словенія

У Словенії, яка першою в Європі у травні 2020 року заявила про подолання коронавірусу, через нову хвилю оголосили епідемію і запровадили комендантську годину. Через це після 21:00 ніхто не зможе виходити на вулиці чи перебувати у будь-якому громадському місці.

Якщо поліція або органи охорони здоров'я виявлять людину на вулиці й вона не підпадатиме під категорію, для якої зробили виключення, її оштрафують,

– додав міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс.

Також уряд заборонив рух між регіонами. Усі обмеження діятимуть щонайменше 2 тижні.

Ірландія

У Європі поки тільки Ірландія зважилася на майже повний карантин. Уряд країни вирішив, що ситуація з пандемією у державі є дуже серйозною. Починаючи з опівночі 21 жовтня 2020 року, всю країну на 6 тижнів переводять в особливий режим роботи:

будуть зачинені всі магазини, окрім тих, які продають предмети першої необхідності;

не працюватимуть спортивні й концертні зали та розважальні центри;

ресторани й бари зможуть обслуговувати клієнтів лише "на виніс";

скоротять кількість громадського транспорту;

працівників переведуть на віддалену роботу.;

громадяни не зможуть відходити від дому на відстань понад 5 кілометрів.

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При цьому навчання у школах не скасовуватимуть. Ці обмеження уряд Ірландії перегляне, якщо кількість нових інфікувань на COVID-19 не збільшуватиметься.