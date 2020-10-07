Коли закінчиться карантин в Україні: новий прогноз
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Однак припускають, що через "другу хвилю" коронавірусу країна може повернутись до певних жорсткіших обмежень.
Чи запровадять в Україні жорсткіший карантин
Щодня в Україні збільшується приріст нових хворих на коронавірус. Тому можуть повторно ввести деякі обмеження задля стримування COVID-19. Про це свідчить прогноз Світовового банку.
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У прогнозі зауважили, що економіка України дуже постраждала внаслідок першої хвилі коронавірусу. ВВП за пів року впав на 6,5%. Водночас саме запровадження адаптивного карантину посприяло зменшенню негативного впливу на економіку.
Крім цього, у Світовому банку зауважили, що темп реформ України може уповільнитись.
Раніше голова медичної комісії Києва Олег Гелевей відзначав, що ситуація з коронавірусом в Україні та світі досі складна, тому карантин, ймовірно, продовжуватимуть ще місяцями. Він стверджував, що обмеження можуть тривати до літа 2021 року.
Адаптивний карантин в Україні
Раніше Кабмін запровадив адаптивний карантин. З 1 серпня почали діяти нові обмеження: країни поділили червону, помаранчеву, жовту та зелену зони, у яких діють різні правила карантину.
Наразі такі обмеження продовжили до 31 жовтня. Крім того, МОЗ регулярно оновлює карантинні зони.
Які обмеження діють у кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу
Як послаблювали карантин раніше
Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К". Він настав в Україні 11 травня. Цей день символізував початок першого етапу виходу з карантину, а загалом таких буде 5.
У перший етап зняли значну частину обмежень, зокрема для представників малого і середнього бізнесу.
Послаблення карантину в Україні: що відкрили і дозволили на першому етапі
- парки і сквери;
- салони краси і перукарні;
- літні майданчики кафе і ресторанів;
- роботу нотаріусів та юристів;
- заклади побутового обслуговування громадян;
- музеї і бібліотеки;
- тренування для професійних команд на закритих базах;
- стоматологічні кабінети;
- сервіси обслуговування побутової техніки;
- відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.
Друга хвиля послаблень карантину
22 травня почався другий етап послаблення карантину. Він приніс ще низку послаблень: запрацювали готелі та дитячі садочки, запустили громадський транспорт. Щоправда, саме 22 числа все вищеперечислене не всюди відновило роботу. Зокрема, метро та садочки у Києві запрацювали з 25 травня.
Другої хвилі послаблень не дочекалися також у низці регіонів, де захворюваність перевищує норму.
Чого торкнувся 2 етап послаблення карантину:
- відкрили дитячі садочки;
- дозволили проводити спортивні змагання без глядачів;
- дозволили роботу готелів (окрім хостелів);
- дозволили проведення ЗНО;
- дозволили роботу громадського транспорту.
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Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Третя хвиля послаблення карантину
З 1 червня стартувала третя хвиля послаблення карантину. У багатьох регіонах України зняли запропоновані Кабміном обмеження.
Що запрацювало:
- спортивні зали та фітнес-центри;
- відкрили басейни;
- дозволили міжобласне сполучення всіма видами транспорту.
Четверта хвиля послаблення карантину
Черговий етап послаблення карантинних обмежень стартував в Україні 10 червня.
Що дозволили з 10 червня:
- відкрити культурні заклади;
- проводити концерти, виставки тощо;
- відновити роботу баз відпочинку і санаторіїв;
- роботу готелів.
Коли ситуація в Україні та світі стабілізується
Раніше прогноз щодо цього робив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найоптимістичніший прогноз передбачав стабілізацію життя після пандемії на кінець літа – початок осені.
Однак у жовтні щодня виявлять понад 4 тисячі хворих. Лікар-епідеміолог Андрій Александрін прогнозує, що на Україну чекає серйозне зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, лікар припускає, що у листопаді може бути по 12 тисяч інфікованих щодня.
Детальніше Серйозне зростання хворих на COVID-19: прогноз епідеміолога щодо України
Карантин в Україні: які заборони діяли
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже п'ять разів переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, потім до 22 червня і нарешті найсвіжіше перенесення – до 31 липня.
- Від 16 березня на територію України заборонили в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- Тоді ж припинилося навчання у школах та вишах, закрилися готелі, бази відпочинку, салони краси і спортивні комплекси.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Люди, які поверталися з-за кордону і з тимчасово окупованих Росією територій, повинні були перебувати 14 днів на обсервації.