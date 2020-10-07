Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Однак припускають, що через "другу хвилю" коронавірусу країна може повернутись до певних жорсткіших обмежень.

Чи запровадять в Україні жорсткіший карантин

Щодня в Україні збільшується приріст нових хворих на коронавірус. Тому можуть повторно ввести деякі обмеження задля стримування COVID-19. Про це свідчить прогноз Світовового банку.

Актуально В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку

У прогнозі зауважили, що економіка України дуже постраждала внаслідок першої хвилі коронавірусу. ВВП за пів року впав на 6,5%. Водночас саме запровадження адаптивного карантину посприяло зменшенню негативного впливу на економіку.

Крім цього, у Світовому банку зауважили, що темп реформ України може уповільнитись.

Раніше голова медичної комісії Києва Олег Гелевей відзначав, що ситуація з коронавірусом в Україні та світі досі складна, тому карантин, ймовірно, продовжуватимуть ще місяцями. Він стверджував, що обмеження можуть тривати до літа 2021 року.

Адаптивний карантин в Україні

Раніше Кабмін запровадив адаптивний карантин. З 1 серпня почали діяти нові обмеження: країни поділили червону, помаранчеву, жовту та зелену зони, у яких діють різні правила карантину.

Наразі такі обмеження продовжили до 31 жовтня. Крім того, МОЗ регулярно оновлює карантинні зони.



Які обмеження діють у кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

Як послаблювали карантин раніше

Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К". Він настав в Україні 11 травня. Цей день символізував початок першого етапу виходу з карантину, а загалом таких буде 5.

У перший етап зняли значну частину обмежень, зокрема для представників малого і середнього бізнесу.

Послаблення карантину в Україні: що відкрили і дозволили на першому етапі

парки і сквери;

салони краси і перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів та юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї і бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.

Друга хвиля послаблень карантину

22 травня почався другий етап послаблення карантину. Він приніс ще низку послаблень: запрацювали готелі та дитячі садочки, запустили громадський транспорт. Щоправда, саме 22 числа все вищеперечислене не всюди відновило роботу. Зокрема, метро та садочки у Києві запрацювали з 25 травня.

Другої хвилі послаблень не дочекалися також у низці регіонів, де захворюваність перевищує норму.

Чого торкнувся 2 етап послаблення карантину:

відкрили дитячі садочки;

дозволили проводити спортивні змагання без глядачів;

дозволили роботу готелів (окрім хостелів);

дозволили проведення ЗНО;

дозволили роботу громадського транспорту.

До речі Який результат карантину у червоній зоні: відповіді з наради у президента

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Третя хвиля послаблення карантину

З 1 червня стартувала третя хвиля послаблення карантину. У багатьох регіонах України зняли запропоновані Кабміном обмеження.

Що запрацювало:

спортивні зали та фітнес-центри;

відкрили басейни;

дозволили міжобласне сполучення всіма видами транспорту.

Четверта хвиля послаблення карантину

Черговий етап послаблення карантинних обмежень стартував в Україні 10 червня.

Що дозволили з 10 червня:

відкрити культурні заклади;

проводити концерти, виставки тощо;

відновити роботу баз відпочинку і санаторіїв;

роботу готелів.

Коли ситуація в Україні та світі стабілізується

Раніше прогноз щодо цього робив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найоптимістичніший прогноз передбачав стабілізацію життя після пандемії на кінець літа – початок осені.

Однак у жовтні щодня виявлять понад 4 тисячі хворих. Лікар-епідеміолог Андрій Александрін прогнозує, що на Україну чекає серйозне зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, лікар припускає, що у листопаді може бути по 12 тисяч інфікованих щодня.

Детальніше Серйозне зростання хворих на COVID-19: прогноз епідеміолога щодо України

Карантин в Україні: які заборони діяли

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже п'ять разів переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, потім до 22 червня і нарешті найсвіжіше перенесення – до 31 липня.

Від 16 березня на територію України заборонили в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

Тоді ж припинилося навчання у школах та вишах, закрилися готелі, бази відпочинку, салони краси і спортивні комплекси.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.