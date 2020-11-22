Тиждень видався насиченим на події і посміятися було з чого. Українцям досі не дає покою рішення уряду про карантин вихідного дня. Але справжній фурор у мережі викликав ескіз великого Державного герба України. Там, як то кажуть, питань більше, ніж відповідей. Що смішило українців цього тижня – читайте далі.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Найсмішніші меми тижня: Кабмін підклав свиню, у Львові скасували вихідні й обмовка за Мендель

Карантин вихідного дня

Якщо Кабмін зіпсував і ваші плани на вихідні – не варто засмучуватися. Навіть у карантинних вихідних можна знайти щось прекрасне. Скажімо, побачення у кафе можна влаштувати в іншому "закладі". Насправді ж, вибір великий: від продуктових магазинів до аптек. Головне – фантазія.



Трохи про наболіле / Фото із соцмереж



Карантин вихідного дня штовхає на відчайдушні кроки / Фото із соцмереж



Сучасні реалії / Фото Depo.ua



Побачення у продуктовому та аптеці – вершина романтики / Фото Depo.ua



Головне – адаптуватися / Фото із соцмереж

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак порадила підприємцям у вимушеному простої через карантин вихідного дня "шукати додаткові джерела доходу", а також йти працювати в лікарні. Українці трохи пофантазували на цю тему й ось, що з цього вийшло.

Михаїл у шкарпетках та принади лева

Завершився конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України. З-поміж 112 робіт обрали лише 1 найкращу. Однак, українцям ескіз не дуже припав до душі. Елементів, які здивували та розсмішили українців, є чимало. До прикладу, люди цікавляться, чому лев має червоні пазурі та явні статеві ознаки. Також не дає спокою й інше питання, чи дійсно архистратиг Михаїл носив шкарпетки та чому він "топчеться" по прапору?