Не у всіх працедавців є ресурси, які б дозволили розвиватись і розширювати штат робітників.

Жорсткий карантин завдав суттєвого удару вітчизняній економіці, зокрема, з початку 2020 року до держслужби зайнятості звернулись понад 1 млн 700 тис. українців. Експерти кажуть: попри послаблення карантину, за 4 місяці український бізнес не встиг оговтатися після локдауну. Дуже багато підприємств не мають ресурсів для розвитку, як і впевненості в завтрашньому дні.

Зростання кількості вакансій, на яке ми очікували в вересні, яке б мало відбуватись традиційно, бо розпочинається новий бізнес-сезон, на жаль, не відбулось. І кількість вакансій, у порівнянні з серпнем, трохи зменшилась – у межах 9-10%. Наразі роботодавці знаходяться у ситуації невизначеності: чи буде друга хвиля карантину? Не у всіх є фінансові ресурси, інші ресурси, які б дозволили розвиватись і знов ж таки, розширювати свій штат,

– сказала керівник Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина.

Водночас виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважує, що через ситуацію з коронавірусом роботодавці знаходяться в стані невизначеності й взагалі не мають змоги будувати будь-які перспективні плани.

"Бізнес консервативно очікує і дивиться на ситуацію в другій половині цього року. Більше того, наступний рік, всі очікують, що буде достатньо важким, тому важко робити будь-які плани. Я б не очікувала зростання у 2021-му році. Треба бути готовим до гіршого, але сподіватись на краще", – зауважила вона.