Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зобразив на обкладинці нового випуску карикатуру на президента Туреччини Реджепа Ердогана. Це трапилося після конфлікту між президентами Туреччини й Франції – Ердоганом і Макроном.

Обкладинку нового журналу з карикатурою на турецького лідера журнал Charlie Hebdo опублікував у своєму твіттері.

До слова Ердоган знову заявив, що Макрону "треба перевірити психічне здоров'я"

На фото Реджеп Едоган зображений в одних трусах на дивані. Він задирає спідницю жінці в традиційному мусульманському вбранні й вигукує: "Ось і пророк".

Тим часом доволі неоднозначним є і заголовок на обкладинці: "Едоган: у приватному житті він доволі грайливим".



Обкладинка сатиричного журналу з карикатурою на Ердогана / Фото Charlie Hebdo

У Туреччині вже відреагували на таку карикатуру, засудивши її. Представник Ердогана Ібрагім Калин заявив, що французький журнал не поважає жодні цінності, святості й переконання.

Вони просто демонструють власну вульгарність і аморальність. Напад на особисті права – це не гумор і свобода вираження,

– заявив представник президента Туреччини.

У чому суть конфлікту Туреччини й Франції: