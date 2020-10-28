Після міжнародного конфлікту журнал Charlie Hebdo вийшов з карикатурою на Ердогана
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зобразив на обкладинці нового випуску карикатуру на президента Туреччини Реджепа Ердогана. Це трапилося після конфлікту між президентами Туреччини й Франції – Ердоганом і Макроном.
Обкладинку нового журналу з карикатурою на турецького лідера журнал Charlie Hebdo опублікував у своєму твіттері.
До слова Ердоган знову заявив, що Макрону "треба перевірити психічне здоров'я"
На фото Реджеп Едоган зображений в одних трусах на дивані. Він задирає спідницю жінці в традиційному мусульманському вбранні й вигукує: "Ось і пророк".
Тим часом доволі неоднозначним є і заголовок на обкладинці: "Едоган: у приватному житті він доволі грайливим".
Обкладинка сатиричного журналу з карикатурою на Ердогана / Фото Charlie Hebdo
У Туреччині вже відреагували на таку карикатуру, засудивши її. Представник Ердогана Ібрагім Калин заявив, що французький журнал не поважає жодні цінності, святості й переконання.
Вони просто демонструють власну вульгарність і аморальність. Напад на особисті права – це не гумор і свобода вираження,
– заявив представник президента Туреччини.
У чому суть конфлікту Туреччини й Франції:
- Він розпочався після гучного вбивства вчителя коледжу. Вбивею був ісламський радикал, росіянин, а його мотиви – карикатури саме журналу Charlie Hebdo про пророка Мухаммеда, які вчитель показував учням.
- Після цього у Франції навіть закрили деякі мечеті, а людей, що виступали на захист убивці вчителя, почали переслідувати. Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не зможуть спокійно спати у Франції.
- Тоді Реджеп Ердоган звинуватив французького президента в ненависті до всіх мусульман і заявив, що тому потрібно перевірити своє психічне здоров'я.