Поблизу озера Несамовите в Івано-Франківській області 31 жовтня загубилася група туристів зі Львова. Рятувальники 1,5 години шукали заблукалих.

Деталі інциденту у Карпатах

Через мокрий сніг та туман туристи не могли самостійно знайти дорогу. О 14:35 вони подзвонили до рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Туристи 1999 – 1997 років народження рухалися по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міськради. Через ускладнені погодні умови вони знесилились, втратили орієнтування та не могли продовжувати рух,

– розповіли у ДСНС.

На пошуки заблукалих вирушили 4 рятувальників. Працівники ДСНС періодично підтримували телефонний зв'язок з туристами.

О 16:20 рятувальники зустріли виснажених львів'ян неподалік озера Несамовите. Медичної допомоги туристи не потребували. Працівники ДСНС надали їм гарячий чай та провели до НСБ "Заросляк", де заблукалі залишилися на ночівлю.



У Карпатах через туман заблукали львів'яни / Фото ДСНС

Зверніть увагу! У ніч на 31 жовтня у Карпатах вже щонайменше вп'яте у цьому сезоні випав сніг. Цього разу присипало гору Піп Іван Чорногірський, а також засніжило на популярних українських гірськолижних курортах. Температура повітря становила -4 градуси.