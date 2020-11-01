У Карпатах через туман загубилися туристи: чим закінчилася історія – фото
Поблизу озера Несамовите в Івано-Франківській області 31 жовтня загубилася група туристів зі Львова. Рятувальники 1,5 години шукали заблукалих.
Деталі інциденту у Карпатах
Через мокрий сніг та туман туристи не могли самостійно знайти дорогу. О 14:35 вони подзвонили до рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Туристи 1999 – 1997 років народження рухалися по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міськради. Через ускладнені погодні умови вони знесилились, втратили орієнтування та не могли продовжувати рух,
– розповіли у ДСНС.
На пошуки заблукалих вирушили 4 рятувальників. Працівники ДСНС періодично підтримували телефонний зв'язок з туристами.
О 16:20 рятувальники зустріли виснажених львів'ян неподалік озера Несамовите. Медичної допомоги туристи не потребували. Працівники ДСНС надали їм гарячий чай та провели до НСБ "Заросляк", де заблукалі залишилися на ночівлю.
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