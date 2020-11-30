У Карпатах на горі Піп Іван 30 листопада температура повітря опустилася до -10 градусів. Окрім того, на горі видимість обмежена до 50 метрів.

На горі Піп Іван – справжня зима. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Актуально Сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця: де чекати на погіршення погоди

Станом на 09:00, 30.11.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 метрів за секунду, температура повітря -10 градусів,

– мовиться у повідомленні.

Погіршення погоди також прогнозують в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. Там очікують сніг з дощем.

Дороги, крім південного сходу, місцями вкриє ожеледиця. Погодним умовам надали І рівень небезпечності – жовтий.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що особливо складними будуть погодні умови на Харківщині та Одещині.