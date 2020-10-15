Високогір'я Карпат вранці 15 жовтня вкрите снігом. Температура повітря там опустилася до нуля градусів.

Станом на 8:20 15 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

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Вітер у Карпатах дує південно-західний, розганяється до 18 – 19 метрів за секунду. Температура повітря становить нуль градусів. А гори вкриті снігом.



Засніжена гора Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Також невеликий сніг все ще є на горі Високий Верх, що у Сколівському районі Львівщини. Сама вершина оповита густим туманом.



Сніг є і на вершинах Львівщини / Скриншот з камери спостереження

Зверніть увагу! Перший сніг в Україні зафіксували 14 жовтня. Карпати накрив активний антициклон, який і приніс опади та похолодання.

До слова, на 15 жовтня синоптики прогнозують сонячну погоду у більшості регіонів. Лише у Львівській, Волинській та Закарпатській областях очікуються дощі. Повітря прогріється від +12 на заході до +24 градусів на півдні.