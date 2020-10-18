У Карпатах знову випав сніг. Поки на високогір’ї мороз, він продовжує лежати. Зауважимо, що Карпати засніжило вже втретє цього тижня.

Вперше сніг випав 14 жовтня, на свято Покрови. Саме в цей день в Україні зазвичай і починається похолодання. Про сніг та мороз 18 жовтня інформує Чорногірський пошуково-рятувальний пост на своїй фейсбук-сторінці.

Як це було В Україні випав перший сніг: фото та відео

Станом на 9:50 ранку 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів,

– мовиться у повідомленні.

Там також додають, що в горах морозяно: -2 градуси.

Засипало також і найбільш високогірний гірськолижний курорт України – Драгобрат. Там станом на 13:45 продовжує падати мокрий сніг.



Сніг на Драгобраті / Скриншот із камер відеоспостереження



Драгобрат засніжило / Скриншот із камер відеоспостереження



Сніг на Драгобраті / Фото з соцмереж



Сніг на гірськолижному курорті Драгобрат / Фото з соцмереж



Сніг на Драгобраті / Фото з соцмереж