Повені та паводки в Українських Карпатах з кожним роком лише посилюватимуться. Однією із причин цього явища кліматолог Віра Балабух вважає масову вирубку лісів. Втім, жителям регіону слід непокоїтись не лише про паводки.

Є ще одна проблема тісно пов’язана із масовою вирубкою лісів у Карпатах. Про це завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла "Главреду".

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Вирубка лісів стала додатковим фактором для збільшення паводконебезпечності цього регіону. В результаті навіть невеликі дощі створюють там великі проблеми: потужні паводки і селеві потоки, а взимку також виникає ризик сходження лавин,

– наголосила вона.

Експертка додала, що тепер опади дуже швидко досягають підніжжя гори, раніше ж дерева були свого роду захисним шаром, який акумулював вологу і зменшував швидкість переміщення водних потоків до підніжжя.

При цьому вона назвала ще одну небезпеку, яка загрожує Карпатам через вирубку лісів.

"Це зростання пожежної небезпеки. При рубці лісу багато що залишається на місці вирубки. Часто одні дерева зрубують, а інші залишаються, як сухостій – це стає додатковим джерелом для виникнення і поширення вогню", – пояснила кліматологиня.

Зверніть увагу! Влітку цього року західні гірські регіони України сильно постраждали від паводків. Будинки та дороги затопило, а людей довелося евакуйовувати з кількох населених пунктів. Внаслідок згубної стихії загинули 3 людей.



Масштабні паводки затопили території в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.Найскладнішою ситуація була на Прикарпатті та Буковині.