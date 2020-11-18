Карпати знову замело снігом: вражаюче відео
Одну з найвищих вершин українських Карпат гору Піп Іван замело снігом. Місцями сніговий покрив сягає 2 сантиметрів.
Станом на 18 листопада температура повітря на горі сягає –3 градуси за Цельсієм. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Вітер західний 1 – 2 метри за секунду. Сніговий покрив – 1 – 2 сантиметри.
Карпати засипало снігом: дивіться відео
Де в Україні вже випав сніг
- Сніг у Карпатах вперше випав ще у середині жовтня. Від того часу на популярних гірськолижних курортах вже кілька разів були снігопади.
- 14 листопада сніг випав і у місті Шостка, що на Сумщині, а 15 листопада – у Харкові.
- 16 листопада засніжило у вулиці Дніпропетровської області, але недовго – сніг швидко розтанув.
- Крім того, днями сніг випав і в столиці України Києві.
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