Карпати засипало снігом: казкові фото
В ніч на 31 жовтня у Карпатах вже щонайменше вп’яте у цьому сезоні випав і лежить сніг. Присипало гору Піп Іван Чорногірський, а також засніжило на популярних українських гірськолижних курортах.
На Піп Івані сніг не тане, а продовжує падати, там температура повітря опустилася до -4 градусів. Про це інформує гірський пошуково-рятувальний пост, розміщений на вершині.
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Станом на 7:55 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4 – 5 метрів за секунду, температура повітря -4 градуси. Падає дрібний сніг,
– мовиться у повідомленні.
Замело і популярні серед українців гірськолижні курорти: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут. У Буковелі зараз туманно, станом на 9 ранку там теж морозяно, температура повітря становить -1 градус.
Така ж температура повітря на Драгобраті.
Зауважимо, що до цього сніг падав 14, 15, 18 та 19 жовтня. На Драгобраті востаннє намело 10 сантиметрів снігу.
Драгобрат та Буковель у снігу / Фото з соцмереж
Буковель засніжило: відео
На Драгобраті падає сніг: відео
Цікаво, що в інших куточках України синоптики прогнозують сніг, щоправда, із дощем, вже на початку листопада. Він може випасти у північних регіонах та навіть у Києві.
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