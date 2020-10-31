В ніч на 31 жовтня у Карпатах вже щонайменше вп’яте у цьому сезоні випав і лежить сніг. Присипало гору Піп Іван Чорногірський, а також засніжило на популярних українських гірськолижних курортах.

На Піп Івані сніг не тане, а продовжує падати, там температура повітря опустилася до -4 градусів. Про це інформує гірський пошуково-рятувальний пост, розміщений на вершині.

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Станом на 7:55 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4 – 5 метрів за секунду, температура повітря -4 градуси. Падає дрібний сніг,

– мовиться у повідомленні.

Замело і популярні серед українців гірськолижні курорти: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут. У Буковелі зараз туманно, станом на 9 ранку там теж морозяно, температура повітря становить -1 градус.

Така ж температура повітря на Драгобраті.

Зауважимо, що до цього сніг падав 14, 15, 18 та 19 жовтня. На Драгобраті востаннє намело 10 сантиметрів снігу.

Драгобрат та Буковель у снігу / Фото з соцмереж

Буковель засніжило: відео

На Драгобраті падає сніг: відео

Цікаво, що в інших куточках України синоптики прогнозують сніг, щоправда, із дощем, вже на початку листопада. Він може випасти у північних регіонах та навіть у Києві.