В ООН попередили країни Карпатського регіону про серйозні загрози. Ті, зі свого боку, мають виникнути через рубку лісів та зміну клімату.

Деталі звернення ООН до країн Карпатського регіону

Відповідна заява пролунала до представників Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. Зустрілася з ними виконавчий директорка програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен. Подробиці зустрічі опублікували на сайті Організації Об’єднаних Націй.

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Не обманюйте себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередньої небезпеці. Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревину незаконно вирубують і перевозять через кордони гірських держав і за їхні межі. Це має безліч наслідків,

– наголосила Андерсен.

Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

"Села та дороги затопило. Мости зруйновано. Люди загинули». – зауважила вона.

За словами директорки програми ООН з питань довкілля, повені – частково пов’язані зі зміною клімату. Водночас незаконні рубки, відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна.

"Вони знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені", – зауважила Андерсен.

Вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш ніж п'ять мільярдів євро.

На завершення представниця ООН закликала сторони:

зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища,

збільшити транскордонну співпрацю та активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Зауважимо! Востаннє масштабні повені вразили захід України наприкінці червня. Тоді через стихію постраждало багато людей, доріг і місцева інфраструктура. Загинули щонайменше 4 людини. Щоправда, українська влада переконує, що це не стало наслідком рубки лісів.



Докладніше з перебігом тих подій можете ознайомитися за посиланням.