Олександр Лукашенко призначив заступником міністра внутрішніх справ і командувачем внутрішніх військ Миколу Карпенкова. Він відзначився під час затримань протестувальників.

Про нове призначення самопроголошеного президента Білорусі повідомляє його пресслужба. Читайте також Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ, бо місто нагадує йому кладовище Микола Карпенков – новий заступник міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніх військ. Раніше він займав пост начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі. Попередник Карпенкова на посаді Юрій Назаренко тепер начальник міліції громадської безпеки. Що відомо про Миколу Каврпенкова Відомий тим, що 15 вересня 2020 року під час маршу в погоні за протестувальниками розбив вітрину кафе, в якому вони ховалися. У результаті активістів затримали, а заклад закрили.

На початку листопада він заявив, що "бандитів", які "нападають" на силовиків, вони "живцем брати не будуть". Зверніть увагу! Від початку серпня 2020 року в Білорусі тривають масштабні протести проти режиму Лукашенка. Люди продовжують виходити на вулиці. А силовики не припиняють застосовувати силу щодо протестувальників.



Від початку президентської кампанії у Білорусі загинули 8 людей. Загалом через протести силовики затримали приблизно 25 тисяч мітингувальників.