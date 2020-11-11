Всі карти BMW повинні відображати той факт, що Крим є українським, – Джапарова
Усі навігаційні карти компанії BMW мають відображати той факт, що Крим – це Україна. Європейські підприємства зобов'язані не визнавати анексію півострова Росією.
У питанні Криму не можуть діяти подвійні стандарти. Про це у твітері написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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Ми нагадуємо BMW про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 68/262, яка підтверджує статус Криму. Всі навігаційні карти, які надає #BMW, мають відображати той факт, що #CrimeaIsUkraine і підприємства ЄС повинні дотримуватися політику невизнання спроби анексії Криму,
– наголосила Джапарова.
Що було раніше
- У навігаторах BMW для користувачів з російським ІР Крим позначений як територія Росії.
- Водночас для користувачів з українським ІР півострів залишається українським.
- Такі ж "міграції" Криму зауважили у картах від Nissan та Volkswagen. Однак представники компаній стверджують, що дані у навігаторах не демонструють політичну позицію підприємств.
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