Найважливішою складовою будь-якої армії є екіпірування солдатів. Спорядження для захисників держав щоразу вдосконалюють. Окрему увагу приділяють засобам індивідуального захисту військових, щоб під час ведення бою зберегти якнайбільше життів.

Проте один із найнеобхідніших компонентів захисту з'явився не так давно. Йдеться про винайдення військової каски. Детальніше про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Чому шоломи були необхідні

Під час Першої світової війни в артилерійській практиці широко використовували шрапнелі. Це вдосконалені боєприпаси, які масово вражали противника. Артилеристи доставляли додаткові кулі всередину спеціального снаряда з порожниною, який вистрелювали з гармати.



Стрільба з гармат / Скриншот з відео

Через це розсіювання куль завдавало непоправної шкоди великій кількості ворожих сил. Вдосконалити винахід вдалося британському офіцеру Генрі Шрапнелю. Саме його прізвищем згодом і почали називати снаряд.



Генрі Шрапнель / Скриншот з відео

Після влучання шрапнелі найбільших втрат зазнавали війська через потрапляння куль та осколків у голову. Відтак постало питання щодо захисту цієї частини тіла.

Хто почав використовувати каски

Першими захисні шоломи отримали французи. На початку війни їхня армія була забезпечена лише стандартними військовими кепі. Але у 1916 році генерал Огюст Луї Адріан розробив шолом, який захищав від осколків снарядів і шрапнелі.

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Невдовзі всі військовослужбовці французької армії були забезпечені касками.



Військовослужбовці в шоломах / Скриншот з відео

Якими були захисні шоломи

Наявність захисної каски зменшила кількість поранень у голову в декілька разів. Вона складалася з 4 частин:

півсферичного зводу шолома;

переднього козирка;

заднього козирка;

гребня, який прикривав вентиляційний отвір.

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Шоломи виготовляли зі сталевих листів товщиною 0,77 міліметра. Загальна вага одного з таких варіювалася від 700 до 800 грамів залежно від розміру каски. Зсередини обов'язково був прикріплений шкіряний підшоломник. До підборіддя усе спорядження кріпили ременем із кінської шкіри. Спершу майже всі французькі каски були синіми.



Каски французьких військовослужбовців / Скриншот з відео

Лише ті шоломи, які використовували солдати в Африці, фарбували пісочним кольором. Іноді бійці власноруч маскували шоломи й малювали на них камуфляжне забарвлення, щоб бути менш помітними на передовій. Окрім того, на кожній із них спереду була емблема із латинськими літерами RF (Французька Республіка) та символ, який відповідав роду військ.



Ініціали на шоломах / Скриншот з відео

Високий рівень захисту солдатів був пріоритетом для багатьох держав. Через це інші країни теж почали використовувати каски. Кожна з армій встановлювала на своїх шоломах відповідні емблеми. Окрім того, каска Адріана була не лише ефективним захистом проти шрапнелі, але й дешевою і простою у виробництві.

Хто ще використовував каски

Італійська армія прийняла на озброєння французький шолом у квітні 1916 року. Втім, ще до кінця року його замінила італійська каска. Вітчизняний шолом був виготовлений за зразком каски Адріана, але складався лише з 2 частин. Італійський варіант каски одержав позначення М16. Його використовували в армії навіть після появи нової каски M33.

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Каски Адріана широко використовували й під час громадянської війни в Росії. З 1924 року цими шоломами також були екіпіровані загони Червоної армії. Тоді їх перефарбували в зелений колір, а старі емблеми замінили на металеві зірки. Такі каски були на озброєні Червоної армії до 1939 року.

Також під час Першої світової війни такі шоломи масово використовували в арміях Бельгії, Греції, Польщі, Мексики, Перу, Японії і Югославії. За час війни лише у Франції було виготовлено майже 20 мільйонів касок Адріана.

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У французькій армії шолом Адріана залишався стандартним захистом до закінчення Другої світової війни. В інших країнах каски такого типу протягом тривалого часу використовували пожежники, залізничники та морські піхотинці. Перевагу французькому шолому надавав і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль.



Вінстон Черчилль / Скриншот з відео

Під час перебування на полі битви в часи Першої світової війни він користувався саме каскою Адріана, а не англійським шоломом.

Які переваги каски Адріана

Сучасні порівняльні дослідження механічних якостей різних моделей військових шоломів виявили низку переваг каски Адріана навіть над сучасними шоломами. Вчені з факультету біомедичної інженерії Дюкського університету провели дослідження з 4 видами касок. Вони порівняли шоломи, які використовували військові під час Першої світової війни із сучасними.

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Дослідники намагалися визначити, наскільки каски є ефективним засобом захисту головного мозку від контузії. У результаті вчені підтвердили, що вірогідність отримати контузію у касці набагато менша ніж без неї. При цьому виявилося, що французька армійська каска Адріана захищає голову від вибухової хвилі краще, ніж інші.

Цей винахід французького генерала закарбував назавжди в історії його ім'я. Шолом врятував життя сотням тисяч солдатів. Після смерті Огюста Луї Адріана на його могилі вилили зі сталі перший розроблений ним прототип військової каски.