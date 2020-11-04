Мітингувальники у Києві 3 листопада вимагали не скасовувати введення касового апарату. Як компромісне рішення депутати планують відтермінувати введення РРО на один рік.

У матеріалі 24 каналу розповідаємо коли підприємці будуть зобов’язані використовувати касові апарати та плюси й мінуси такого рішення.

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Як в Україні вводять касові апарати

Касові апарати в Україні планують вводити у три етапи: перший етап вже триває з 1 серпня. Наступні заплановані на 2021 рік, але їх можуть перенести на 2022 рік.

Перший етап

З 1 серпня підприємці могли добровільно почати використовувати РРО як класичні (фізичні), так і програмні (електронні). Далі у матеріалі ми пояснюємо у чому між ними різниця.

Крім того, продавці підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне) тепер повинні зазначати у чеку РРО поряд з найменуванням товарів коди товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Другий етап

З 1 січня 2021 року підприємці з доходом в понад 1 мільйон гривень у рік зобов’язані були почати використовувати РРО, а підприємці з "груп ризику" повинні це робити незалежно від розміру їхнього доходу. Проте другий етап можуть перенести на 1 січня 2022 року. Відповідний законопроєкт розглядатимуть 4 листопада в Раді.

До груп ризику відносяться:

інтернет-магазини;

кур'єрські служби;

реалізатори складної побутової техніки та електроніки (на яку видається гарантія);

продавці ювелірних виробів, запчастин, вживаних товарів;

ресторани, кафе;

туристичні агенції, готелі, сервіси з бронювання.

Третій етап

На третьому етапі всі платники єдиного податку II, III та IV групи ФОП повинні використовувати касові апарати. За чинним законом цей етап повинен розпочатися 1 квітня 2021 року. Якщо законопроєкт про відтермінування приймуть, то для всіх підприємців, крім першої групи ФОП, касові апарати стануть обов’язковими не раніше 1 квітня 2022 року.

Кого не стосуються касові апарати

У Міністерстві фінансів розвінчують міф, що "тепер і від бабусі на ринку вимагатимуть чек". Підприємці, які торгують товарами на ринку за готівкові кошти не зобов’язані встановлювати РРО.

Чому відтерміновують введення касових апаратів

3 листопада у Києві підприємці вийшли одразу на дві акції протесту – одні підтримують касові апарати, інші – проти.



Мітингувальники 3 листопада під Радою

Ті, хто за касовий апарат, вважають, що його скасування погіршить умови роботи законослухняного бізнесу та створить можливості для ухилення від сплати податків.

Водночас інші мітингувальники навпаки виступають за спрощену систему обліку та звітності.

У Раді відреагували на вимоги мітингувальників компромісом. Застосування касових апаратів скасовувати не збираються, але їх введення відтермінують.

До теми Закон про застосування касових апаратів відтермінують, – Разумков

Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп,

– розповів Разумков.

До слова, це не вперше можуть відтермінувати введення касових апаратів. Раніше передбачалося, що другий етап розпочнеться у жовтні цього року, а до Нового року всі підприємці перейдуть на РРО. Але через поширення пандемії коронавірусу у березні закон відтермінували.

Що таке касові апарати та як з ними працювати

Що таке РРО

Реєстратор розрахункових операцій – це пристрій, який використовують для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів чи наданні послуг.

Якими бувають РРО

Бувають класичні та програмні РРО. Класичні – це ті, які ми можемо фізично потримати в руках і коштують вони тисячі гривень. Натомість програмні РРО можна встановити як програму на комп’ютер, смартфон чи інший гаджет.

Як встановити програмний РРО

З 1 серпня 2020 року вже працюють у тестовому режимі декілька таких програм: пРРОсто, Смарткаса, e-receipt, Checkbox, Вчасно тощо. Їх можна знайти у Google Market чи App Store. Деякі з них безкоштовні, деякі платні або принаймні мають платні функції. Та все ж програмні РРО куди доступніші за традиційні варіанти.



Програмні РРО

Потрібно завантажити програму, підв’язавши до електронного кабінету. Зареєструвати свій РРО можна електронно у Єдиному вікні подання звітності, вказавши чим торгуєте.

Після цього можна вводити номенклатуру товару, сканувати бар-коди або qr-коди та фіскалізувати товари чи послуги.

Інформація про покупку відправляється на сервер податкової. Податкова надсилає на смартфон продавця електронний чек. А той має переслати його покупцеві, роздрукувати йому на принтері або дати відсканувати qr-код.

Плюси та мінуси касових апаратів

Головною перевагою обов'язково застосування РРО є детінізація економіки. Це не лише додаткові гроші для держави, які можна використати на освіту, медицину чи інфраструктуру, але й справедливість для білих підприємців.

ФОПи, які сплачують всі податки, мають менш привабливі товари та послуги через те, що значна частка їхніх доходів йде на сплату податків. Натомість сірий бізнес через ухиляння від податків ставить більш привабливі ціни або ж вищу маржу і таким чином заробляє більше.

Тож обов’язкове використання РРО в ідеалі збільшить надходження до бюджету та створить справедливі умови для бізнесу.

Детальніше Програмний РРО: що це таке та з чим його "їдять"

Головним мінусом противники закону називають знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Адже у підприємців виникає додатковий обов'язок звітності при використанні реєстраторів розрахункових операцій незалежно від того, програмні вони чи ні.

У будь-якому разі підприємці, які працювали по-білому, відчують куди менше змін, ніж відчує їх тіньовий бізнес.